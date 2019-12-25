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«Ирония судьбы» и еще 6 российских фильмов, на которые сняли ремейки

В тюменской колонии произошел пожар

История сервиса в авиации: от плетеных кресел до интернета на борту

В «Современнике» сообщили об отсутствии изменений в состоянии Волчек

Кадровые документы: что должно быть в порядке

Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»

Прокуратура Татарстана признала незаконным участие школьников в учениях

После жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае возбудили уголовное дело

МЧС опубликовало фото с совершившим жесткую посадку вертолетом в Эвенкии

Двухсотлетний стартап: зачем туроператор из Китая купил бренд Thomas Cook

Пожар в дата-центре: как составить план действий на случай форс-мажора

Прибытие прошедшего Крымский мост поезда в Севастополь. Фоторепортаж

Почему Facebook может стать конкурентом Bitcoin

Утильсбор и инфляция: какие автомобили и как подорожают в 2020 году