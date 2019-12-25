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Прибытие прошедшего Крымский мост поезда в Севастополь. Фоторепортаж
25 декабря в Севастополь прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга. Он прошел Крымский мост, движение поездов по которому было открыто в понедельник, 23 декабря. Как встретили состав в Севастополе — в фоторепортаже РБК
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Поезд «Таврия» прибыл в Севастополь в 9:25, в пути он провел 43 часа 25 минут
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
По данным информационного центра «Крымский мост», пассажирами стали​ более 600 человек
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Поезд отправился из Санкт-Петербурга в понедельник, в день открытия движения по железнодорожной части Крымского моста
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь будет курсировать в ежедневном режиме
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Стоимость билетов на поезд начинается от 3,5 тыс. руб.
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
В Крым также будут ходить поезда из Москвы (с прибытием в Симферополь), в пути они будут проводить по 33 часа. Первый такой поезд отправился из столицы поздним вечером 24 декабря
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Оператором перевозок в Крым выступила компания «Гранд Сервис Экспресс»
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
В следующем году пассажиропоток железной дороги, проходящей по Крымскому мосту, может составить 14 млн человек, заявил​ Владимир Путин 23 декабря
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Теги: мультимедиа, Крымский мост, Севастополь
Материалы по теме
Появилось видео прибытия проехавшего Крымский мост поезда в Севастополь
Общество
Первый прошедший Крымский мост поезд прибыл в Севастополь
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