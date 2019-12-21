Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 62,41 (-0,12) Quote, 20 дек, 13:15
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 69,38 (-0,21) Quote, 20 дек, 13:15
Еврокомиссия не поддержала санкции США против «Северного потока-2» Политика, 13:26 Летевший из Гоа в Москву самолет экстренно сел в Баку Общество, 13:24 Креативность за 30 дней: как развить необходимый навык РБК и Xiaomi, 13:24 «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд Политика, 13:10 Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC Спорт, 12:56 Партия Зеленского провела корпоратив на бывшем вертодроме Януковича Общество, 12:50 Сделать дом уютнее: 5 функциональных вещей — себе или в подарок Партнерский материал, 12:25 В «Газпроме» раскрыли договоренности с Украиной по транзиту газа Бизнес, 12:23 Сенаторы оценили санкции США против «Северного потока-2» Политика, 12:13 СМИ показали видео перевозки воющего пассажира на тележке во Внуково Общество, 11:49 Малкин стал третьим по результативности среди россиян в истории НХЛ Спорт, 11:47 Василий Голубев — об итогах года в Ростовской области Партнерский материал, 11:46 Оператор ускорит строительство «Северного потока-2» из-за санкций США Бизнес, 11:44 Базовый набор вещей для автопутешествий. Инструкция РБК и Subaru, 11:36
Политика ,  
0 
Сенаторы оценили санкции США против «Северного потока-2»

Санкции США против строительства «Северного потока-2» не что иное, как проявление недобросовестной и незаконной конкуренции. Об этом РБК заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По словам сенатора, включение ограничений в оборонный бюджет четко определяет, что для США энергетика — это оружие.

«Они годами пытались приписать нам, что Россия использует газ, газопроводы, энергетическое сотрудничество в качестве оружия. На самом деле это является совершенно четким методом действий именно американской стороны», — сказал Косачев.

Сенатор считает, что в первую очередь на санкции должны отреагировать в Европе, так как эти меры касаются именно западных компаний. Он заявил, что российская позиция остается неизменной. «Мы считаем односторонние экономические санкции в обход Совбеза ООН нарушением устава организации и нарушением обязательств в рамках ВТО», — сказал Косачев.

Германия назвала вмешательством санкции США против «Северного потока-2»
Политика

Россия в полном объеме продолжит свое участие в строительстве газопровода, заверил сенатор. При этом швейцарская компания Allseas, которая приостановила работы по укладке труб «Северного потока», должна обратиться к своему правительству за защитой. «Это акт экономической агрессии. В данном случае государства, которые эти санкции затрагивают, должны защищать интересы своих компаний», — подчеркнул Косачев.

МИД ответил на требование США прекратить прокладку «Северного потока-2»
Политика

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров уверен, что введенные санкции создадут большие проблемы американцам.

«Конечно, это резко ухудшит отношения между США и Германией. Трамп начинает очередную торговую войну со своими ближайшими союзниками», — сказал сенатор.

При этом Джабаров считает, что завершение строительства «Северного потока-2» можно затянуть, но не остановить, так как операторам проекта осталось проложить лишь около 100 км труб. «Больше 90% трубопровода уже заложено, огромные деньги. Никакая компания не захочет их терять», — добавил он.

Оператор ускорит строительство «Северного потока-2» из-за санкций США
Бизнес

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 год, где в числе прочих прописаны санкции в отношении компаний — участников строительства «Северного потока-2». Вашингтон считает, что газопровод ослабит энергетическую безопасность Европы в связи с зависимостью от российского топлива.

Минфин США сообщил, что санкции вступают в силу немедленно, и потребовал прекратить все работы по прокладке труб. В Германии эти требования и ограничительные меры назвали вмешательством во внутренние дела.

Теги: США, санкции, новости РБК, «Северный поток-2»
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
МИД ответил на требование США прекратить прокладку «Северного потока-2»
Политика
Санкции против «Северного потока-2» вступили в силу
Политика
Трамп подписал оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter