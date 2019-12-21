Сенаторы оценили санкции США против «Северного потока-2»

Санкции США против строительства «Северного потока-2» не что иное, как проявление недобросовестной и незаконной конкуренции. Об этом РБК заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По словам сенатора, включение ограничений в оборонный бюджет четко определяет, что для США энергетика — это оружие.

«Они годами пытались приписать нам, что Россия использует газ, газопроводы, энергетическое сотрудничество в качестве оружия. На самом деле это является совершенно четким методом действий именно американской стороны», — сказал Косачев.

Сенатор считает, что в первую очередь на санкции должны отреагировать в Европе, так как эти меры касаются именно западных компаний. Он заявил, что российская позиция остается неизменной. «Мы считаем односторонние экономические санкции в обход Совбеза ООН нарушением устава организации и нарушением обязательств в рамках ВТО», — сказал Косачев.