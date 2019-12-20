В Еврейской автономной области 31 декабря объявили выходным днем

Власти Еврейской автономной области утвердили перенос выходного с субботы, 28 декабря, на 31 декабря, сообщается на сайте регионального правительства.

Соответствующий указ подписал врио главы области Ростислав Гольдштейн. Такое решение он принял по результатам голосования жителей региона в соцсетях: большинство — 94% респондентов — высказались за перенос выходного на предновогодний день. По словам Гольдштейна, выходной 31 декабря даст жителям возможность «комфортно подготовиться к встрече Нового года и создаст праздничное настроение».

Ряд российских регионов ранее уже ввели выходной 31 декабря для сотрудников бюджетных учреждений. Соответствующие постановления подписало руководство Ненецкого автономного округа, Кабардино-Балкарии и Ингушетии, Якутии и Татарстана, Калининградской, Свердловской, Волгоградской, Магаданской и Амурской областей.

Законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря внесли на рассмотрение Госдумы в конце ноября. Как сообщили в Минтруде, сделать предновогодний день нерабочим в этом году уже не получится, так как такие вопросы необходимо решать заблаговременно. Во время традиционной пресс-конференции президент Владимир Путин назвал решение объявить 31 декабря логичным, но также отметил, что подобные вопросы нужно решать без спешки.