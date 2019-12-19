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Путин назвал логичным объявление 31 декабря выходным
Президент сказал, что может «только приветствовать» решение отдельных работодателей объявить 31 декабря нерабочим днем, однако о распространении такой практики на всю страну нужно подумать в спокойном режиме

Предложение о том, чтобы объявить 31 декабря выходным днем, выглядит логичным, заявил на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

«31 декабря полстраны все равно не работает, а только делает вид. Может, уже пора сделать день выходным, например за счет рабочей субботы? Мы спокойно сможем подготовиться к празднику, наши жены вам спасибо скажут», — обратился к президенту один из журналистов.

«В принципе, это, на мой взгляд, логично, конечно. С аргументами, которые вы сейчас привели, я полностью согласен, это лежит на поверхности», — ответил Путин.

В то же время президент отметил, что такой вопрос необходимо решать спокойно.

«Нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке, накануне прямо Нового года? Я не знаю. В спокойном рабочем режиме подумаем об этом», — сказал Путин.

Глава государства сказал, что он в курсе того, что некоторые работодатели уже объявили 31 декабря нерабочим днем, и может это только приветствовать.

Ранее губернаторы ряда регионов России объявили вторник, 31 декабря 2019 года, выходным днем. Соответствующие документы уже подписали, в частности, власти Ненецкого автономного округа, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Татарстана, Якутии, Свердловской, Волгоградской, Магаданской, Калининградской областей.

«Я видел боль»: плакаты журналистов на большой пресс-конференции Путина
Фотогалерея 

В конце ноября в Госдуму внесли проект закона, которым предлагается объявить 31 декабря выходным днем. В Минтруде в свою очередь отметили, что подобные вопросы решаются заблаговременно и сделать предновогодний день нерабочим в этом году уже не получится.

Автор: Евгений Калюков
Теги: 31 декабря, Владимир Путин
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