Путин назвал логичным объявление 31 декабря выходным

Предложение о том, чтобы объявить 31 декабря выходным днем, выглядит логичным, заявил на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.
«31 декабря полстраны все равно не работает, а только делает вид. Может, уже пора сделать день выходным, например за счет рабочей субботы? Мы спокойно сможем подготовиться к празднику, наши жены вам спасибо скажут», — обратился к президенту один из журналистов.
«В принципе, это, на мой взгляд, логично, конечно. С аргументами, которые вы сейчас привели, я полностью согласен, это лежит на поверхности», — ответил Путин.
В то же время президент отметил, что такой вопрос необходимо решать спокойно.