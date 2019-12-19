Путин назвал логичным объявление 31 декабря выходным

Президент сказал, что может «только приветствовать» решение отдельных работодателей объявить 31 декабря нерабочим днем, однако о распространении такой практики на всю страну нужно подумать в спокойном режиме

Предложение о том, чтобы объявить 31 декабря выходным днем, выглядит логичным, заявил на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

«31 декабря полстраны все равно не работает, а только делает вид. Может, уже пора сделать день выходным, например за счет рабочей субботы? Мы спокойно сможем подготовиться к празднику, наши жены вам спасибо скажут», — обратился к президенту один из журналистов.

«В принципе, это, на мой взгляд, логично, конечно. С аргументами, которые вы сейчас привели, я полностью согласен, это лежит на поверхности», — ответил Путин.

В то же время президент отметил, что такой вопрос необходимо решать спокойно.