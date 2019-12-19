В Амурской области и Татарстане 31 декабря объявили выходным днем

В Амурской области 31 декабря будет выходным днем, сообщил глава региона Василий Орлов в Instagram.

Такое решение он принял на основании результатов опроса, проведенного в соцсети в предыдущие два дня: 95% респондентов проголосовали за то, чтобы перенести выходной с субботы, 28 декабря, на предновогодний день. «Так что, как обещали, учтем мнение большинства», — написал Орлов, добавив, что подпишет сегодня соответствующий указ.

Голосование в Instagram о переносе выходного на 31 декабря провел и президент Татарстана Рустам Минниханов. «Участникам опроса сообщаю первым — сегодня подписал распоряжение — 28 декабря выходим на работу, 31-го отдыхаем», — написал глава республики.

Законопроект, который предлагает сделать 31 декабря выходным днем, внесли в Госдуму в конце ноября. В Минтруде в свою очередь отметили, что подобные вопросы решаются заблаговременно и сделать предновогодний день нерабочим в этом году уже не получится.