В Волгоградской области и Якутии 31 декабря сделали выходным

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил 31 декабря выходным днем в регионе, сообщается на сайте администрации.

Как указывают власти, такое решение принято, чтобы создать комфортные условия для подготовки жителей к празднованию Нового года и снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру перед новогодними каникулами.

При этом последняя суббота года, 28 декабря, в регионе будет рабочей. Выполнение постановления губернатора обязательно для государственных учреждений и предприятий, а для коммерческих организаций, территориальных подразделений федеральных органов власти и органов местного самоуправления носит рекомендательный характер.

Выходной с 28 декабря на 31 также перенес глава Якутии Айсен Николаев. Он сообщил в своем Twitter, что уже подписал соответствующий указ, он также касается организаций, финансируемых из республиканского бюджета.