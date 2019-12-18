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Губернатор Магаданской области объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ о переносе выходного дня с 31-го на 28 декабря. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Изменения коснутся чиновников и сотрудников учреждений, финансируемых из бюджета

Решение было принято на основе опроса, проведенного в региональных СМИ и социальных сетях. По его результатам за перенос выходного дня на 31 декабря проголосовали 89,5% жителей.

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Накануне аналогичное решение приняли губернатор Калининградской области Антон Алиханов, а также глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

В Роструде назвали условия получения выходного дня 31 декабря
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28 ноября депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о введении выходного дня 31 декабря. Парламентарии объяснили инициативу тем, что в этот день сотрудники перед праздниками обычно раньше уходят с работы и в неполном объеме выполняют свои обязанности.

В Минтруде заявили, что сделать 31 декабря 2019 года нерабочим днем централизованно для всех невозможно. При этом глава ведомства Максим Топилин отметил, что каждый работодатель может самостоятельно сделать последний день года выходным.

Теги: Магаданская область, выходной день, 31 декабря
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