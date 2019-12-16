Еще два российских региона сделали 31 декабря выходным днем

31 декабря станет выходным днем для государственных и муниципальных служащих Удмуртии, а также сотрудников подведомственных правительству учреждений. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов на аппаратном совещании 16 декабря. Прямую трансляцию с мероприятия вело ИА «Удмуртия».

«Я принял решение, что 28 декабря (суббота — РБК.) — день рабочий, 31 декабря отдыхаем», — сказал Бречалов, пояснив, что такой указ уже подготовлен и будет подписан сегодня.

Кроме того, распоряжение о переносе выходного с 28 на 31 декабря подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Как он сообщил на своей официальной странице «ВКонтакте», по результатам проведенного в социальной сети опроса 86% из 46 тыс. проголосовавших высказались за то, чтобы сделать последний день в году выходным. После этого было принято решение о том, что занятые в госсекторе, органах власти и подведомственных структурах воронежцы 31 декабря будут отдыхать. Гусев предложил главам коммерческих компаний разделить мнение жителей региона и также перенести рабочий день на 28 декабря.

Ранее главы ряда регионов уже приняли аналогичные решения. Это Владимирская, Свердловская, Ленинградская, Кировская области, Республика Крым и другие.