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Лужкова похоронят рядом с писателем Сергеем Михалковым

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который скончался 10 декабря, похоронят рядом с могилой советского писателя и поэта Сергея Михалкова, сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, рядом с могилой Лужкова также будут находиться могилы актрисы Татьяны Самойловой и певицы Людмилы Зыкиной. Источник ТАСС в мэрии сообщил, что экс-мэра похоронят на пятом участке, рядом с захоронением Михалкова и недалеко от экс-председателя правительства и бывшего главы МИДа Евгения Примакова.

Ранее в пресс-службе Лужкова сообщили, что похороны бывшего мэра Москвы состоятся 12 декабря на Новодевичьем кладбище. Церемония отпевания пройдет в храме Христа Спасителя, ее проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

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Экс-мэр Москвы Юрий Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни. Он скончался в немецкой клинике после операции на сердце. Соболезнования родным и близким Лужкова уже выразили президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, действующий мэр Сергей Собянин и другие.

Лужков был мэром Москвы с 1992 по 2010 год. В 2010 году Медведев, будучи президентом страны, отправил Лужкова в отставку в связи с «утратой доверия».

Теги: Юрий Лужков, Сергей Михалков, похороны
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