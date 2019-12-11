Лужкова похоронят рядом с писателем Сергеем Михалковым

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который скончался 10 декабря, похоронят рядом с могилой советского писателя и поэта Сергея Михалкова, сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, рядом с могилой Лужкова также будут находиться могилы актрисы Татьяны Самойловой и певицы Людмилы Зыкиной. Источник ТАСС в мэрии сообщил, что экс-мэра похоронят на пятом участке, рядом с захоронением Михалкова и недалеко от экс-председателя правительства и бывшего главы МИДа Евгения Примакова.

Ранее в пресс-службе Лужкова сообщили, что похороны бывшего мэра Москвы состоятся 12 декабря на Новодевичьем кладбище. Церемония отпевания пройдет в храме Христа Спасителя, ее проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни. Он скончался в немецкой клинике после операции на сердце. Соболезнования родным и близким Лужкова уже выразили президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, действующий мэр Сергей Собянин и другие.