Представитель Лужкова назвал дату похорон экс-мэра Москвы

Похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова состоятся 12 декабря на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщили РБК в пресс-службе Юрия Лужкова.

По ее данным, храм Христа Спасителя, где будут проходить прощание и отпевание, будет открыт для желающих попрощаться с 7:00 до 14:00.

Отпевание, которое проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, начнется в 11:00. После церемонии Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Лужков умер 10 декабря в клинике в Мюнхене после операции на сердце. Ему было 83 года. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Лужкова и назвал его настоящим градоначальником. Свои соболезнования семье Лужкова также передали премьер-министр Дмитрий Медведев, нынешний мэр Москвы Сергей Собянин и другие.