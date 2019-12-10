Матвиенко и Медведев выразили соболезнования в связи со смертью Лужкова

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила соболезнования родным и близким экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, говорится в тексте телеграммы, которая поступила в распоряжение РБК.

«Ушел из жизни известный политический деятель, опытный, энергичный руководитель и организатор, принимавший самое активное участие в жизни страны. Юрий Михайлович прошел долгий путь, насыщенный многогранной работой», — говорится в сообщении. По словам Матвиенко, Лужков сумел «многое сделать для развития столицы и благополучия москвичей», несмотря на то что руководил развитием городе в «непростое время».

В телеграмме также говорится, что Лужкова ценили как человека, который старался людям принести «практическую пользу». Спикер Совфеда отметила, что бывший столичный градоначальник на всех должностях проявлял высокие деловые качества: трудолюбие, ответственность и инициативность.

Слова поддержки семье Лужкова также выразил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы кабмина Олега Осипова. «Очевидно, что у Дмитрия Медведева и Юрия Лужкова были не самые простые отношения», — сказал Осипов. При этом, по его словам, Медведев понимал, что Лужков возглавлял Москву в самый сложный для города период.