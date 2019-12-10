Отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя проведет патриарх

Церемония отпевания экс-мэра Москвы Юрия Лужкова пройдет в храме Христа Спасителя 12 декабря, ее проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщается на сайте пресс-службы предстоятеля.

Глава РПЦ выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова, отметив его вклад в «установление плодотворного церковно-государственного сотрудничества в Москве», а также активное содействие строительству новых храмов и восстановлению разрушенных, «среди которых особое место занимает воссозданный храм Христа Спасителя».

О смерти Лужкова сообщили утром 10 декабря, бывший мэр Москвы умер в немецкой клинике, куда приехал для операции на сердце, ему было 83 года.

Лужков был мэром столицы с 1992 по 2010 год, при нем был восстановлен кафедральный собор Христа Спасителя, разрушенный в 1931 году.