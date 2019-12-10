Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью экс-мэра столицы Юрия Лужкова.

«Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного, жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период», — написал Собянин в Twitter.

По его словам, Лужков много сделал для города и москвичей.

О смерти Лужкова стало известно во вторник, 10 декабря. Ему было 83 года. Он руководил Москвой 18 лет — с июня 1992 года по сентябрь 2010 года. Лужков был отправлен в отставку со своего поста Дмитрием Медведевым, который на тот момент занимал пост президента России.