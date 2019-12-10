Путин назвал Лужкова настоящим градоначальником

Президент России Владимир Путин направил семье бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова телеграмму с соболезнованиями, сообщается на сайте Кремля.

По словам Путина, Лужков был личностью «поистине неординарного масштаба», настоящим «градоначальником», а также «ярким и смелым политиком» и «неравнодушным человеком».

«В сложные годы, на переломе исторических эпох, он многое сделал для развития Москвы, для того, чтобы она стала одним из лидеров возрождения России», — говорится в сообщении.

Путин отметил, что о Лужкове, его делах и начинаниях, служивших Москве и России, будет сохранена добрая память.

Юрий Лужков был мэром Москвы 18 лет, о его смерти стало известно 10 декабря. Он умер на 84-м году жизни в клинике в Мюнхене.

Посольство России в ФРГ и генконсульство в Мюнхене оказывают содействие в оформлении документов и решают вопрос отправки тела Лужкова в Россию. Как сообщили в мэрии Москвы, экс-мэра Москвы похоронят на Новодевичьем кладбище.