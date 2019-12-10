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В Кремле назвали место следующей встречи «нормандской четверки»

Следующий саммит в «нормандском формате» с участием России, Украины, Франции и Германии, который состоится через четыре месяца, пройдет в Берлине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее в ходе выступления по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что новые переговоры в данном формате пройдут через четыре месяца. До этого работу по урегулированию конфликта в Донбассе, проделанную лидерами стран, продолжат дипломаты, добавил он. Украинский президент Владимир Зеленский, со своей стороны, отметил положительную атмосферу встречи и добавил, что «никакого домашнего задания» к следующей встрече нет.

Бизнес
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

Ранее лидеры «нормандской четверки» встретились в Париже и обсудили вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. По итогам встречи был принят документ о новом разведении сил и улучшении мониторинга режима огня в регионе и продлении его особого статуса. Россия и Украина также договорились о новом обмене заключенными и обсудили вопрос о транзите газа.

Фотогалерея 
Саммит в «нормандском формате» в Париже. Фоторепортаж

Теги: «нормандский формат», Дмитрий Песков, Берлин
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