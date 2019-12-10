Зеленский заявил о «разблокировке» вопроса о транзите газа

В ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о транзите газа был «разблокирован», заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» в Париже, передает корреспондент РБК.

По его словам, возможность и детали газового соглашения будут далее обсуждаться «на уровне советников». «Потому что это очень важно и для Украины, и для энергетической безопасности Европы», — отметил Зеленский. По его словам, он впервые видел «двустороннюю встречу», в которой с каждой стороны «сидело человек по семь».

Ранее в Париже прошел саммит «нормандской четверки» с участием Германии, Франции, Украины и России, в ходе которого Путин и Зеленский провели двусторонние переговоры. Помимо конфликта в Донбассе они обсудили транзит газа, от российской стороны во встрече также участвовали глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак, глава МИДа Сергей Лавров и помощники президента Владислав Сурков и Юрий Ушаков. О том, что страны продолжат переговоры по транзиту газа в двустороннем формате, а также с участием Брюсселя, сообщил и исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Текущее газовое соглашение Москвы и Киева истекает в конце этого года. Стороны провели ряд переговоров, однако договориться им не удалось. Так, Россия предложила продлить действующий договор или заключить новый сроком на один год с условием прекращения судебных разбирательств в отношении «Газпрома», на Украине же заявили, что рассматривают лишь долгосрочное соглашение.