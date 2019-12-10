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Политика ,  
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Макрон сообщил о сроках нового саммита в «нормандском формате»

Очередной саммит «нормандской четверки» должен состоятся через четыре месяца. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон на итоговой пресс-конференции после переговоров в Париже, передает корреспондент РБК.

По его словам, работу участников саммита от России, Украины, Франции и Германии должны продолжить дипломаты и министры иностранных дел, чтобы обеспечить урегулирование локального конфликта в Донбассе. Тогда через четыре месяца можно будет снова собрать «нормандскую четверку».

Макрон отметил плодотворность прошедших переговоров. «До этого не было достигнуто никакого конкретного результата на протяжении последних лет», — заявил он.

Фотогалерея 
Саммит в «нормандском формате» в Париже. Фоторепортаж

Саммит в «нормандском формате» начался в Париже вечером 9 декабря и завершился почти через восемь часов. В его рамках российский президент Владимир Путин провел двусторонние переговоры с Ангелой Меркель, Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским. После них «четверка» продолжила работу за ужином.

По итогам саммита его участники дали пресс-конференцию, на которой заявили о принятом коммюнике. Оно включает в себя три основных пункта — о новом разведении сил в Донбассе, об усилении контроля за режимом прекращения огня и о мерах по политической реализации «минских соглашений».

Кроме того, стороны договорились об обмене пленными между Россией и Украиной до 31 декабря 2019 года. Процедура должна пройти по принципу «всех на всех».

Теги: саммит, «нормандский формат», Эмманюэль Макрон
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