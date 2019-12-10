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Зеленский на русском объяснил расхождения с Путиным по передаче границы

Киев выступает за передачу границы перед проведением выборов в Донбассе, что резко отличается от позиции Москвы, заявил президент Украины Владимир Зеленский, перейдя на русский язык, в ходе пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки», состоявшемся в Париже, передает корреспондент РБК.

«У нас с президентом России абсолютно разный взгляд по поводу передачи границы», — заявил Зеленский. По его словам, российская сторона выступает за передачу границы после проведения выборов в Донбассе, исходя из соглашений, который «наш бывший президент подписывал». «Я поднимаю вопрос, чтобы передача границы была до выборов. Мне кажется, что я очень аргументированно говорю», — сказал Зеленский, добавив, что стороны «обязаны найти выход» в этом вопросе. По его словам, настроение встречи было «больше положительное», и «никакого домашнего задания» к следующим переговорам в подобном формате, которые могут состояться через четыре месяца, нет.

Путин также заявил, что мнения относительно передачи границы у двух стран не совпадают. «Нашу позицию очень легко понять: мы за то, чтобы выполнялись минские соглашения», — сказал он. Российский президент напомнил, что Украина должна установить контроль на следующий день после выборов в Донбассе и процесс завершится лишь после полного выполнения всех необходимых процедур.

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Саммит в «нормандском формате» в Париже. Фоторепортаж

Ранее лидеры Украины, России, Германии и Франции провели в Париже саммит в «нормандском формате», посвященный урегулированию конфликта в Донбассе. По его итогам они приняли документ, предполагающий разведение военных сил в трех новых пунктах в регионе к концу марта следующего года. В нем также запланировано улучшить мониторинг режима прекращения огня и продлить закон об особом статусе территорий на юго-востоке Украины. В ходе переговоров Путин и Зеленский договорились и о новом обмене заключенными в формате «всех на всех», который запланирован до конца года.

Теги: Владимир Зеленский, Донбасс
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