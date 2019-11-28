Матвиенко поддержала идею о выходном дне 31 декабря

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поддержит предложение сделать 31 декабря выходным днем, но без увеличения общего количества нерабочих дней. Она добавила, что поддержит это предложение, если его примет Госдума.

«Я против расширения избыточного количества выходных дней, потому что это негативно сказывается на экономике. Но мне кажется, это [31 декабря] тот день, который можно было бы сделать выходным», — сказала Матвиенко (цитата по ТАСС).

28 ноября группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым вместе с членом Совета Федерации Сергеем Леоновым внесли в Госдуму законопроект о переносе на 31 декабря одного из выходных дней календарного года.

Говоря об условии получения выходного дня 31 декабря (в этом году выпадает на рабочий день) замруководителя Роструда Иван Шкловец заявил, что работники могут получить выходной в том случае, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.

Опрошенные РБК депутаты Госдумы, в числе которых — депутат Виталий Милонов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а также заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко поддержали эту идею.

На прошлой неделе губернатор Томской области Сергей Жвачкин решил перенести рабочий день с 31 декабря на 28 декабря. По его словам, он принял такое решение «по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки» к празднику.