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Адвокат историка Соколова сообщил о его планах выпустить книгу-исповедь

Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, который признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, задался идеей издать книгу-исповедь, в которой он решил раскаяться из-за случившегося. К настоящему времени написаны первые 53 страницы, сообщил РБК адвокат ученого Александр Почуев.

«Вчера прорвался к своему подзащитному Соколову в экспертное учреждение. Сложностей с доступом на удивление не было. Однако свидания с защитником проходят один раз в неделю в условиях, не позволяющих осуществлять защиту в полном объеме, и в присутствии посторонних лиц. Состояние Соколова удовлетворительное, он лишь просил обеспечить его ручкой и бумагой для написания его труда», — сказал адвокат.

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63-летнего Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки. Там ученый намеревался утопить две отрезанные женские руки, находившиеся в рюкзаке. Так как пакет с конечностями не тонул, мужчина прыгнул в воду. Впоследствии Соколова с переохлаждением доставили в больницу. В доме у доцента нашли другие части женского тела, обрез мелкокалиберного ружья и окровавленную пилу.

По версии следствия, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в реке Мойке. По данному факту следователи завели уголовное дело по статье «Убийство».

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11 ноября Октябрьский суд Санкт-Петербурга арестовал Соколова до 8 января 2020 года.

30 ноября Соколова перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы. 2 декабря его поместили в психбольницу московского следственного изолятора «Бутырка».

16 ноября Анастасию Ещенко похоронили в родной станице Старовеличковской на Кубани.

Теги: СПбГУ, историк, студентка, убийство, адвокат, новости РБК
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