Обвиняемого в убийстве Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, поместили в психбольницу московского следственного изолятора «Бутырка». Об этом «Интерфаксу» сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

Она рассказала, что историка доставили из СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге, после чего поместили в психбольницу «Бутырки» для проведения психиатрической экспертизы.

Меркачева добавила, что он находится в двухместной камере. По ее словам, соседом экс-доцента является обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера. Она отметила, что Соколов много читает и не высказывает никаких жалоб. «В целом его все устраивает, но говорит, что хочет обратно в Питер», — сказала она.

Соколова задержали в Петербурге 9 ноября. Мужчину достали из реки Мойки, где он пытался утопить рюкзак с травматическим пистолетом и женскими руками. В его квартире провели обыски. Правоохранители нашли другие останки девушки. Соколов признался в убийстве 24-летней аспирантки, с которой состоял в отношениях. Историка уволили из СПбГУ. Его арестовали до 8 января 2020 года. В конце ноября его привезли в Москву для проведения психиатрической экспертизы.