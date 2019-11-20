Дело бывшего доцента Соколова решили передать в Москву

Уголовное дело против историка хотят передать из Главного следственного управления СК по Петербургу в Центральный аппарат ведомства. Самого Соколова могут этапировать в Москву, утверждают источники

Олег Соколов (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передали в центральный аппарат Следственного комитета в Москве, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Эту же информацию подтверждает источник ТАСС в следственных органах. Источник РБК в правоохранительных органах подтвердил РБК эти данные.

Вероятнее всего, бывшего доцента этапируют в Москву, сообщает «Фонтанка», ссылаясь на источники в правоохранительных органах. «Вопрос об этапировании Олега Соколова пока открыт, но, с высокой степенью вероятности, его ждет путешествие из Петербурга в Москву», — отмечает «Фонтанка».

Официальный представитель СК Светлана Петренко в разговоре с изданием не стала подтверждать или опровергать информацию о передаче дела Соколова.

Адвокат историка Александр Почуев сообщил РБК, что пока защиту об этом в установленном порядке следствие не извещало. «Но это вполне ожидаемо, ввиду общественного резонанса и регулярных утечек подробностей, составляющих тайну предварительного расследования», — сказал он.