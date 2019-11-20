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Дело бывшего доцента Соколова решили передать в Москву
Уголовное дело против историка хотят передать из Главного следственного управления СК по Петербургу в Центральный аппарат ведомства. Самого Соколова могут этапировать в Москву, утверждают источники
Олег Соколов (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передали в центральный аппарат Следственного комитета в Москве, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Эту же информацию подтверждает источник ТАСС в следственных органах. Источник РБК в правоохранительных органах подтвердил РБК эти данные.

Вероятнее всего, бывшего доцента этапируют в Москву, сообщает «Фонтанка», ссылаясь на источники в правоохранительных органах. «Вопрос об этапировании Олега Соколова пока открыт, но, с высокой степенью вероятности, его ждет путешествие из Петербурга в Москву», — отмечает «Фонтанка».

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Официальный представитель СК Светлана Петренко в разговоре с изданием не стала подтверждать или опровергать информацию о передаче дела Соколова.

Адвокат историка Александр Почуев сообщил РБК, что пока защиту об этом в установленном порядке следствие не извещало. «Но это вполне ожидаемо, ввиду общественного резонанса и регулярных утечек подробностей, составляющих тайну предварительного расследования», — сказал он.

Олег Соколов был задержан в Петербурге, на набережной реки Мойки, утром 9 ноября, после того как его выловили из воды. Там он пытался утопить две отрезанные женские руки, находившиеся в рюкзаке, в котором также был обнаружен травматический пистолет. В состоянии переохлаждения преподавателя отправили в больницу. Позднее другие части тела убитой женщины нашли в квартире Соколова и у реки Екатерингофки.

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После задержания он написал явку с повинной и признался в том, что убил 24-летнюю аспирантку СПбГУ и свою бывшую ученицу Анастасию Ещенко, с которой состоял в отношениях. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе суд арестовал Соколова до 8 января 2020 года. Адвокат просил назначить подзащитному домашний арест, однако сам Соколов перед заседанием суда настаивал на том, чтобы его поместили под стражу

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Следственный эксперимент с обвиняемым в убийстве Соколовым. Фоторепортаж

18 ноября «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили о попытке самоубийства Соколова. По данным издания, это произошло, когда с него сняли наручники во время следственного эксперимента. В пресс-службе УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что обвиняемый чувствует себя прекрасно, и отказались от дальнейших комментариев. Адвокат Соколова подтвердил РБК информацию о попытке историка совершить самоубийство.

Авторы: Роман Кирьянов, Маргарита Алехина, Михаил Юшков
Теги: Соколов, центральный аппарат, СК
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