Историка Соколова перевезли в Москву для проведения экспертизы

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом РБК сообщил его адвокат Александр Почуев.

«[Экспертиза] будет завершена в начале следующего года», — сказал он.

Защитник Соколова отметил, что все это время обвиняемый будет находиться «в специализированном федеральном учреждении, по профилю».

По его словам, психолого-психическая экспертиза будет состоять из более чем десяти вопросов, в том числе тех, которые заявила защита.

Дело Соколова 25 ноября передали в Центральный аппарат СК. Почуев сообщал, что его подзащитного могут перевести из петербургского СИЗО «Кресты» в столичную «Матросскую тишину», что упростит работу московским следователям.