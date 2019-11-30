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Историка Соколова перевезли в Москву для проведения экспертизы

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом РБК сообщил его адвокат Александр Почуев.

«[Экспертиза] будет завершена в начале следующего года», — сказал он.

Защитник Соколова отметил, что все это время обвиняемый будет находиться «в специализированном федеральном учреждении, по профилю».

По его словам, психолого-психическая экспертиза будет состоять из более чем десяти вопросов, в том числе тех, которые заявила защита.

Дело Соколова 25 ноября передали в Центральный аппарат СК. Почуев сообщал, что его подзащитного могут перевести из петербургского СИЗО «Кресты» в столичную «Матросскую тишину», что упростит работу московским следователям.

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Адвокат историка Соколова назвал условия его перевода в Москву

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова задержали в Санкт-Петербурге 9 ноября на набережной реки Мойка, когда тот пытался утопить рюкзак с отрубленными женскими руками. Позднее в его квартире были обнаружены другие женские части тела. Убитой оказалась 24-летняя аспирантка вуза Анастасия Ещенко, с которой у него были отношения.

Соколов признался в убийстве девушки. СК возбудил дело по ст. 105 «Убийство». Его арестовали до 8 января 2020 года.

Теги: историк, убийство, перевод, Москва, экспертиза, новости РБК
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