Путин оценил ответы мировых лидеров на свое письмо о ракетах

Путин оценил ответы мировых лидеров на свое письмо о ракетах

Отсутствие реакции от партнеров на предложение объявить мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности (РСМД) вынуждает Москву принять меры для противодействия угрозам. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по военной тематике, передает корреспондент РБК.

«Пока нам ответил только президент Французской республики господин Макрон. От других партнеров реакции нет», — сказал Путин.

По его словам, такая позиция мировых лидеров вынуждает Москву предпринимать меры для противодействия указанным угрозам. При этом президент подчеркнул, что Москва не заинтересована в развязывании гонки вооружений и развертывании ракет там, где их сейчас нет.

5 декабря Путин сообщил, что Россия готова продлить договор мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без каких-либо «предварительных условий».