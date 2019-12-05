Путин предложил продлить договор СНВ-3 без всяких условий

По словам президента, Россия готова на продление данного договора незамедлительно, чтобы потом «не было никакого двойного-тройного толкования» по поводу российской позиции на этот счет

Россия готова «незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года» продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по военной тематике, передает корреспондент РБК.

Президент напомнил о скором истечении срока действия договора СНВ-3. «Все наши предложения по продлению этого договора на столе, никакой реакции пока мы от партнеров не получили», — сказал Путин. По его словам, Москва готова продлить договор «без всяких предварительных условий». «Чтобы не было потом никакого двойного-тройного толкования по поводу нашей позиции», — сказал он.

Заявление Путина последовало в контексте прекращения действия другого договора — о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). В этой связи Путин предложил участникам совещания обсудить меры по предотвращению потенциальных угроз.