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Политика ,  
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Путин предложил продлить договор СНВ-3 без всяких условий
По словам президента, Россия готова на продление данного договора незамедлительно, чтобы потом «не было никакого двойного-тройного толкования» по поводу российской позиции на этот счет

Россия готова «незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года» продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по военной тематике, передает корреспондент РБК.

Президент напомнил о скором истечении срока действия договора СНВ-3. «Все наши предложения по продлению этого договора на столе, никакой реакции пока мы от партнеров не получили», — сказал Путин. По его словам, Москва готова продлить договор «без всяких предварительных условий». «Чтобы не было потом никакого двойного-тройного толкования по поводу нашей позиции», — сказал он.

Заявление Путина последовало в контексте прекращения действия другого договора — о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). В этой связи Путин предложил участникам совещания обсудить меры по предотвращению потенциальных угроз.

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«Коммерсантъ» узнал о послании Путина НАТО с предложением по ракетам

«Подчеркну, что Россия не заинтересована в развязывании гонки вооружений и развертывании ракет там, где их сейчас нет. Как известно, мы объявили односторонний мораторий на размещение таких ракет, предложили нашим коллегам в Европе и США присоединиться. Пока нам ответил только президент Французской Республики господин Макрон. От других партнеров реакции нет. Это вынуждает нас предпринимать меры для противодействия указанным угрозам», — сказал президент.

ДРСМД окончательно прекратил свое действие 2 августа 2019 года, после того как за полгода до этого сначала Штаты вышли из договора в одностороннем порядке, затем так же поступила Россия. Стороны обвиняли друг друга в нарушении условий договора.

Политика
Макрон не принял предложение Путина о ракетах средней и малой дальности

После того как договор был разорван, Россия предложила ввести мораторий на развертывание ракет подобного класса. В сентябре стало известно, что Путин направил письмо странам — членам НАТО и некоторым государствам, не входящим в альянс, с предложением поддержать инициативу российской стороны. На письмо ответил только Макрон, заявивший о готовности к диалогу по этой теме, говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Сам Макрон позднее пояснил, что предложение Путина о ракетах не принимал, но добавил, что «нельзя отмахиваться от того, что может стать основой для дальнейших дискуссий».

Авторы: Инна Сидоркова, Мария Бондаренко
Теги: Владимир Путин, ДРСМД, СНВ
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