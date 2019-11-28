СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам

Франция готова рассмотреть предложение президента России Владимира Путина о введении запрета на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. Об этом со ссылкой на письмо французского лидера Эмманюэля Макрона российскому коллеге сообщило издание Frankfurter Allgemeine.

В начале августа Соединенные Штаты вышли из ДРСМД, вместе с НАТО они обвинили Москву в том, что развернутая ей ракета 9М729 нарушила условия соглашения. Россия обратилась к Вашингтону с аналогичными претензиями.

В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ». В нем Путин призвал поддержать усилия российской стороны в рамках моратория на развертывание РСМД в Европе и других регионах. В НАТО письмо назвали «игнорирующим реальность», добавив, что Россия уже разместила одну такую ракету, нарушив ДРСМД, и должна свернуть систему. В Кремле заявили, что письмо не предусматривало ответа, однако и понимания Москва еще не встретила.