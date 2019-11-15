Глава внешней разведки предсказал СНВ-III «печальную судьбу» ДРСМД

По словам Сергея Нарышкина, договор о взаимном сокращении развернутых стратегических ядерных вооружений продлить не удастся. Глава СВР отметил, что США ведут подрыв системы международной безопасности

Сергей Нарышкин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Вступивший в силу в 2011 году Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), по всей видимости, повторит судьбу Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), прекратившего действие 2 августа 2019 года по инициативе США. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

«Печальная судьба Договора о ракетах средней и меньшей дальности с высокой долей вероятности ожидает Договор о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в феврале 2021 года», — сказал Нарышкин (цитата по «РИА Новости»).

Глава СВР отметил, что власти США ведут прямой подрыв системы международной безопасности, открыто заявляя об отказе от «военной сдержанности и транспарентности». «В складывающейся тревожной ситуации мы просто обязаны активизировать усилия по укреплению обороноспособности нашей страны», — добавил Нарышкин.

Договор СНВ-III подписали в 2010 году президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Соглашение вступило в силу в феврале 2011 года, срок его действия истекает в феврале 2021 года, но может быть продлен еще на пять лет по соглашению России и США.

СНВ-III предусматривает сокращение числа развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц для каждой страны и сокращение числа межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц. Он также предусматривает взаимные инспекции и обмен данными.