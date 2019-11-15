Глава внешней разведки предсказал СНВ-III «печальную судьбу» ДРСМД

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Почитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 63,89 (-0,32) Quote, 12:10
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 70,41 (-0,27) Quote, 12:10
Солист OQJAV Вадик Королев — о кегельной дорожке и социальных сетях Стиль, 16:19 На Ставрополье завершили расследование о заражении пациентов ВИЧ Общество, 16:12 Как устроены современные кухонные плиты и духовки РБК и Electrolux, 16:11 Просто спросите эксперта: налогообложение цифровой экономики Pro, 16:06 Nvidia увеличила продажи процессоров: как это скажется на акциях Quote, 16:03 Россия передала норвежским властям осужденного за шпионаж Берга Политика, 16:00 «У нас нет ожиданий пузыря»: Дмитрий Шевченко — об отсрочках в ретейле Pro, 15:54  Как открыть агентство недвижимости с оборотом 1 млрд руб. в месяц РБК Стиль и Henderson, 15:41 Самолет с премьером Болгарии аварийно приземлился в Софии Общество, 15:35 Число неподтвержденных транзакций в сети Bitcoin выросло на 8700% Крипто, 15:30 Следственный эксперимент с обвиняемым в убийстве Соколовым. Фоторепортаж Общество, 15:24  Сообщение о работе Верзилова в Meduza оказалось ошибкой СМИ Общество, 15:21 Дюков сообщил о несогласованном с РФС выпуске Adidas формы сборной России Спорт, 15:20 Тренды здорового образа жизни будущего: во что вкладывают богатые РБК и Райффайзенбанк, 15:12
Политика ,  
0 
Глава внешней разведки предсказал СНВ-III «печальную судьбу» ДРСМД
По словам Сергея Нарышкина, договор о взаимном сокращении развернутых стратегических ядерных вооружений продлить не удастся. Глава СВР отметил, что США ведут подрыв системы международной безопасности
Сергей Нарышкин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Вступивший в силу в 2011 году Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), по всей видимости, повторит судьбу Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), прекратившего действие 2 августа 2019 года по инициативе США. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

«Печальная судьба Договора о ракетах средней и меньшей дальности с высокой долей вероятности ожидает Договор о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в феврале 2021 года», — сказал Нарышкин (цитата по «РИА Новости»).

Глава СВР отметил, что власти США ведут прямой подрыв системы международной безопасности, открыто заявляя об отказе от «военной сдержанности и транспарентности». «В складывающейся тревожной ситуации мы просто обязаны активизировать усилия по укреплению обороноспособности нашей страны», — добавил Нарышкин.

Договор СНВ-III подписали в 2010 году президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Соглашение вступило в силу в феврале 2011 года, срок его действия истекает в феврале 2021 года, но может быть продлен еще на пять лет по соглашению России и США.

СНВ-III предусматривает сокращение числа развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц для каждой страны и сокращение числа межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц. Он также предусматривает взаимные инспекции и обмен данными.

В августе 2019 года и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что СНВ-III находится в зоне риска, так как ключевые фигуры в действующей американской администрации в его сохранении ДСНВ в нынешнем виде не заинтересованы.

В декабре 2018 года в ходе «большой пресс-конференции» президент России Владимир Путин говорил об опасности развала международной системы сдерживания вооружений.

«То же самое по Договору СНВ-III, в 2021 году он заканчивает существование. Никаких переговоров пока не ведется по этому вопросу. Неинтересно, не нужно — ладно, мы проживем. Мы свою безопасность обеспечим. Мы знаем, как это сделать. Но в целом для человечества это очень плохо, потому что это подводит нас к очень опасной черте», — сказал тогда Путин.

Комментируя слова Нарышкина, генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил РБК, что договориться о продлении СНВ-III сторонам будет трудно, потому что, по положениям договора, стороны должны информировать друг друга о своем намерении его продлить за полгода до истечения срока.

«То есть администрация Трампа должна решить все проблемы, которые могут быть связаны с договором к началу сентября будущего года. А это должно предполагать интенсивный диалог между сторонами уже сейчас. Времени на него остается все меньше и меньше, никакого диалога не ведется», — сказал Кортунов.

Он также отметил, что с американской стороны уже звучат упреки в адрес России о нарушении ей положений СНВ-III.

«В нынешней ситуации продлить договор в неизменном виде довольно трудно. Если в него будут внесены существенные изменения, то это потребует его переутверждения в Конгрессе. Поэтому, к сожалению, здесь можно согласиться с Нарышкиным, что шансы на продление договора сокращаются буквально каждый месяц, каждую неделю», — добавил гендиректор РСМД.

14 ноября на сайте Госдепартамента США появилось сообщение о том, что делегации из России и США обсудили вопросы выполнения СНВ-III на состоявшемся в Женеве 18-м заседании двусторонней консультативной комиссии.

Авторы: Евгений Калюков, Артем Афонский
Теги: СНВ
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Госдеп США сообщил о продлившихся неделю переговорах с Россией по СНВ-3
Политика
Два конгрессмена попросили Помпео продлить СНВ-3
Политика
Посол России в США заявил о необходимости продлевать СНВ-3 «как есть»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter