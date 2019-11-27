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Россия предложила США два варианта по продлению СНВ-3

Россия предложила США продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет или на меньший срок. Об этом сообщил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

По его словам, продление на менее продолжительный срок было бы «не оптимальным сигналом», в частности, для международного сообщества, которое ждет от России и США доказательства приверженности контролю над вооружениями.«Но по крайней мере лучше, чем ничего», — заявил Рябков.

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По его словам, осталось только две регулярные сессии консультативной комиссии по договору. Рябков отметил, что Москва может проводить дополнительные встречи для решения вопроса с СНВ-3, однако Вашингтон не готов к «предметной дискуссии по этому вопросу».

В 2010 году президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев подписали СНВ-3. Договор ограничивает число развернутых в двух странах ядерных боезарядов, число межконтинентальных баллистических ракет, предусматривает ряд других ограничений, а также обмен данными и взаимные инспекции Москвы и Вашингтона. Срок его действия истекает в 2021 году.

Бывший советник действующего американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что продление СНВ-3 маловероятно. Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин также отмечал, что договор ждет «печальная судьба» ДРСМД, который официально перестал действовать в начале августа.

С 6 по 13 ноября Москва и Вашингтон обсуждали вопросы выполнения СНВ-3 в Женеве.

Теги: МИД России, Сергей Рябков, СНВ
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