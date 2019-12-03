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Политика ,  
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Макрон выступил за новый ДРСМД из-за угрозы размещения российских ракет
В переговорах о новом соглашении РСМД должен учитываться европейский фактор, поскольку страны этого континента столкнулись с риском размещения Россией новых ракет, считает президент Франции
Эмманюэль Макрон (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита НАТО заявил о необходимости разработать новую версию Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в котором участвовала бы и Европа, передает корреспондент РБК.

«После решения о [ликвидации] договора о РСМД <...> Германия, Франция и другие европейские страны столкнулись с риском размещения Россией новых ракет. Я хочу, чтобы в будущих переговорах о новом ДРСМД учитывался и европейский фактор», — сказал он.

Макрон также назвал борьбу с терроризмом главной целью на повестке Франции. «Приоритет номер один — избавиться от ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России. — РБК) и террористов [на Ближнем Востоке]. Эта проблема все еще остается актуальной», — сказал он.

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В ответ Трамп напомнил, что на стороне исламистских террористов воюют многие европейцы. «Тебе не хотелось бы [забрать к себе] некоторых отличных террористов ИГ? Можешь забирать, кого хочешь», — пошутил американский лидер, обращаясь к Макрону.

Договор РСМД вступил в силу в 1988 году. Он запрещает разработку и развертывание крылатых и баллистических ракет наземного базирования с дальностью поражения от 500 км до 5,5 тыс. км. В начале августа США вышли из договора, обвинив Россию в развертывании ракеты 9М729, что, по мнению Вашингтона, стало нарушением условия соглашения. Союзники по НАТО поддержали американцев. Россия также предъявляла Вашингтону претензии по договору.

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После того как ДРСМД был разорван, Москва предложила ввести мораторий на развертывание ракет подобного класса. В конце сентября президент России Владимир Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю. В нем российский лидер призвал поддержать усилия российской стороны по установлению моратория на развертывание РСМД в Европе и других регионах. В НАТО письмо назвали «игнорирующим реальность» и добавили, что Россия уже развернула такие ракеты, нарушив условие соглашения.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Макрон ответил на послание Путина, в котором заявил о готовности к диалогу по этой теме. Однако позднее французский лидер опроверг сообщение Кремля, но при этом отметил, что в целом Париж поддерживает создание «новой архитектуры безопасности» с Москвой. «С Россией необходимо выстроить прозрачный, основательный и требовательный диалог», — сказал Макрон.

Авторы: Евгений Пудовкин, Михаил Юшков
Теги: Эмманюэль Макрон, ДРСМД
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