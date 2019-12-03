Макрон выступил за новый ДРСМД из-за угрозы размещения российских ракет

В переговорах о новом соглашении РСМД должен учитываться европейский фактор, поскольку страны этого континента столкнулись с риском размещения Россией новых ракет, считает президент Франции

Эмманюэль Макрон (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита НАТО заявил о необходимости разработать новую версию Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в котором участвовала бы и Европа, передает корреспондент РБК.

«После решения о [ликвидации] договора о РСМД <...> Германия, Франция и другие европейские страны столкнулись с риском размещения Россией новых ракет. Я хочу, чтобы в будущих переговорах о новом ДРСМД учитывался и европейский фактор», — сказал он.

Макрон также назвал борьбу с терроризмом главной целью на повестке Франции. «Приоритет номер один — избавиться от ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России. — РБК) и террористов [на Ближнем Востоке]. Эта проблема все еще остается актуальной», — сказал он.

В ответ Трамп напомнил, что на стороне исламистских террористов воюют многие европейцы. «Тебе не хотелось бы [забрать к себе] некоторых отличных террористов ИГ? Можешь забирать, кого хочешь», — пошутил американский лидер, обращаясь к Макрону.