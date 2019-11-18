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Суд заочно арестовал предполагаемого убийцу главы Центра «Э» Ингушетии

Басманный суд Москвы вынес постановление о заочном заключении под стражу в отношении Курейши Картоева, сообщили РБК в пресс-службе суда. Заседание проходило в закрытом режиме.

Картоева обвиняют в двойном убийстве и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222, а также п «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Источник РБК в правоохранительных органах называл Курейшу Картоева предполагаемым убийцей начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, которых застрелили в Москве 2 ноября.

36-летний Ибрагим Эльджаркиев и его 30-летний брат Абдулахмед были убиты на улице Академика Анохина в столичном районе Тропарево-Никулино.

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На опубликованной СМИ записи момента убийства видно, как мужчина в красной куртке расстреливает Эльджаркиевых, делает контрольные выстрелы, после чего убегает.

По информации источника РБК в правоохранительных органах, предполагаемый убийца братьев Эльджаркиевых — 42-летний уроженец Ингушетии Курейша Картоев. Известно, что после преступления он сел на рейсовый автобус из Москвы в Хасавюрт и может скрываться на территории родной республики.

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Приоритетной версией следствия сразу стало заказное убийство. Его причиной мог стать конфликт Эльджаркиева с религиозным братством Батал-хаджи. В декабре в Ингушетии был убит местный общественник Ибрагим Белхороев — правнук суфийского шейха Батал-хаджи Белхороева. Спустя неделю на начальника центра «Э» было совершено первое покушение — его автомобиль обстреляли.

Теги: Убийство, суд
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