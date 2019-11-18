Суд заочно арестовал предполагаемого убийцу главы Центра «Э» Ингушетии

На опубликованной СМИ записи момента убийства видно, как мужчина в красной куртке расстреливает Эльджаркиевых, делает контрольные выстрелы, после чего убегает.

По информации источника РБК в правоохранительных органах, предполагаемый убийца братьев Эльджаркиевых — 42-летний уроженец Ингушетии Курейша Картоев. Известно, что после преступления он сел на рейсовый автобус из Москвы в Хасавюрт и может скрываться на территории родной республики.

Приоритетной версией следствия сразу стало заказное убийство. Его причиной мог стать конфликт Эльджаркиева с религиозным братством Батал-хаджи. В декабре в Ингушетии был убит местный общественник Ибрагим Белхороев — правнук суфийского шейха Батал-хаджи Белхороева. Спустя неделю на начальника центра «Э» было совершено первое покушение — его автомобиль обстреляли.