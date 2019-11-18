Суд заочно арестовал предполагаемого убийцу главы Центра «Э» Ингушетии

Басманный суд Москвы вынес постановление о заочном заключении под стражу в отношении Курейши Картоева, сообщили РБК в пресс-службе суда. Заседание проходило в закрытом режиме.
Картоева обвиняют в двойном убийстве и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222, а также п «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Источник РБК в правоохранительных органах называл Курейшу Картоева предполагаемым убийцей начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, которых застрелили в Москве 2 ноября.
36-летний Ибрагим Эльджаркиев и его 30-летний брат Абдулахмед были убиты на улице Академика Анохина в столичном районе Тропарево-Никулино.