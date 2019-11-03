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Коллеги убитого главы центра «Э» Ингушетии назвали его настоящим офицером

МВД России выразило соболезнование семье убитого 2 ноября начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и опубликовало воспоминания коллег о нем.

«Ибрагим Эльджаркиев был настоящим офицером, отличным руководителем и хорошим другом. <...> Он был настоящим сыном своего народа», — сказал один из них.

Его коллеги подчеркнули, что убийство Эльджаркиева стало потерей для всего личного состава УМВД по республике и что они еще «не скоро оправятся от удара».

Они выразили соболезнования близким убитого, добавив, что Ибрагим Эльджаркиев надолго останется в их памяти и сердцах.

На юго-западе Москвы вечером 2 ноября произошло двойное убийство. Неизвестный застрелил главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда. После этого убийце удалось скрыться.

СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). Глава ведомства Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что следствие проверяет на причастность к совершению убийства девять человек. Трех человек объявили в розыск. Согласно основной версии, убийство Эльджаркиева связано с его служебной деятельностью.

Теги: МВД, воспоминания, коллеги, убийство, Ингушетия
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