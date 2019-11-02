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Убийство в Москве начальника Центра «Э» Ингушетии. Главное
Главу центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата застрелили в Москве. Нападавший скрылся. Что известно о случившемся — в обзоре РБК

Что произошло

  • На юго-западе Москвы вечером 2 ноября неизвестный застрелил двух человек. Один из них начальник центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев.
  • Почему Эльджаркиев находился в Москве неизвестно. Телеграмм-канал Mash сообщал, что он сопровождал свидетеля по уголовному делу. По информации ТАСС, он приехал в столицу по личным делам.
  • Второй погибший — брат Эльджаркиева Абдулахмед.
  • Нападавшему удалось скрыться. Согласно видеозаписи, он был одет в красную куртку.
  • В Москве объявили план «Перехват». По данным телеграмм-канала Baza, убийцу привезли на место преступления на машине, BMW X7, которая была обнаружена позже недалеко от места преступления.
  • Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Кто такой Эльджаркиев

  • Эльджаркиев возглавил ЦПЭ Ингушетии летом 2018 года.
  • В январе 2019-го неизвестные расстреляли его машину на трассе «Кавказ». Тогда пострадали только его охранники. Покушение произошло вскоре после того, как был убит правнук одного из лидеров религиозной группы баталхаджинцев (последователи учения шейха Батал-хаджи Белхороева) Ибрагима Белхароев.
  • РЕН-ТВ сообщало о конфликте Эльджаркиева с баталхаджинцами, так как по их версии за убийством стояли силовики из ЦПЭ Ингушетии. По данным Baza, после покушения Эльджаркиев находился под государственной охраной.

Версии убийства

  • ТАСС со ссылкой на источники в СК сообщил, что убийство носит заказной характер и связано с профессиональной деятельностью Эльджаркиева.
  • По данным Mash, рассматриваются две версии — профессиональная деятельность и личные взаимоотношения Эльджаркиева.
Автор: Юлия Сапронова
Теги: Ингушетия, Москва, Убийство
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