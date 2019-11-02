Убийство в Москве начальника Центра «Э» Ингушетии. Главное

Главу центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата застрелили в Москве. Нападавший скрылся. Что известно о случившемся — в обзоре РБК

Что произошло

На юго-западе Москвы вечером 2 ноября неизвестный застрелил двух человек. Один из них начальник центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев.

Почему Эльджаркиев находился в Москве неизвестно. Телеграмм-канал Mash сообщал, что он сопровождал свидетеля по уголовному делу. По информации ТАСС, он приехал в столицу по личным делам.

Второй погибший — брат Эльджаркиева Абдулахмед.

Нападавшему удалось скрыться. Согласно видеозаписи, он был одет в красную куртку.

В Москве объявили план «Перехват». По данным телеграмм-канала Baza, убийцу привезли на место преступления на машине, BMW X7, которая была обнаружена позже недалеко от места преступления.

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Кто такой Эльджаркиев