Полицейские установили возможного убийцу главы центра «Э» Ингушетии

Правоохранительные органы установили личность одного из подозреваемых в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата

Машина СКР на месте убийства Ибрагима Эльджаркиева (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Полицейские разыскивают Курейша Картоева, которого подозревают в убийстве главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, рассказал источник РБК в ГУ МВД по Москве.

«В ориентировке, которая была направлена во все отделы полиции, говорится, что 42-летний уроженец Ингушетии выехал во вторник, 5 ноября, в 18 часов на рейсовом автобусе из Москвы в Хасавюрт», — рассказал собеседник РБК. По его словам, подозреваемый зарегистрирован в Назрани.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, подозреваемый может скрываться на территории Ингушетии.

Ибрагима Эльджаркиева и его брата застрелили на юго-западе Москвы вечером 2 ноября. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

3 ноября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что, согласно основной версии следствия, убийство Эльджаркиева связано с его служебной деятельностью. 5 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимиру Путину доложили об убийстве главы ЦПЭ, однако давать оценки следствию пока «абсолютно неверно».