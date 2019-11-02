В Сети появилось видео убийства начальника Центра «Э» по Ингушетии

Telegram-канал Baza опубликовал видеоролик с места убийства начальника центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, застреленного на западе Москвы

В Сети появилось видео убийства начальника центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

На видео показано, как одетый в красную куртку мужчина расстреливает двух мужчин. Затем убийца делает контрольные выстрелы, после чего убегает с места происшествия.

Как ранее сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве, один из погибших — начальник центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев. Информацию также подтвердил другой источник в этом управлении. Позже «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник сообщило, что второй убитый в результате стрельбы — брат Эльджаркиева.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, на место убийства выехали начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов и начальник Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД России Олег Ильиных. По словам источника агентства, глава ЦПЭ МВД по Ингушетии приехал в Москву в свободное от службы время.