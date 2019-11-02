В Москве убили начальника центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии

По словам очевидцев, на месте происшествия раздались семь выстрелов. В результате стрельбы есть еще один погибший, в городе объявлен план «Перехват»

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

На юге столицы неизвестный расстрелял двоих мужчин, один из погибших начальник центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил другой источник в этом управлении.

«Полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в причинении огнестрельных ранений двум гражданам, от которых впоследствии оба скончались», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Там уточнили, что инцидент произошел по адресу улица академика Анохина дом 2. Информация об этом инциденте поступила в 18:30.

Как сообщает РЕН ТВ, у подъезда одного из домов начался конфликт между двумя группами мужчин. Злоумышленники несколько раз выстрелили в противников, после чего скрылись с места происшествия. По информации «Пятого канала», на месте стрельбы лежат двое мужчин без признаков жизни. Как сообщили каналу очевидцы, они слышали семь выстрелов, а также видели мужчину, одетого в красную куртку. Как сообщает Telegram-канал Baza, по словам очевидцев, стрелявшего привезли к месту преступления на машине.

По данным Telegram-канала Mash, Эльджаркиев был в Москве в командировке и «сопровождал одного из ключевых свидетелей по уголовному делу». Личность второго убитого уже установлена. По данным «РИА Новости» и «Интерфакса», это брат Эльджаркиева Абдулахмед.

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя управления СК по Москве Юлии Ивановой. Официальный представитель СК России Светлана Петренко не ответила на звонки РБК.