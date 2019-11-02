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В Москве убили начальника центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии
По словам очевидцев, на месте происшествия раздались семь выстрелов. В результате стрельбы есть еще один погибший, в городе объявлен план «Перехват»
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

На юге столицы неизвестный расстрелял двоих мужчин, один из погибших начальник центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил другой источник в этом управлении.

«Полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в причинении огнестрельных ранений двум гражданам, от которых впоследствии оба скончались», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Там уточнили, что инцидент произошел по адресу улица академика Анохина дом 2. Информация об этом инциденте поступила в 18:30. 

Как сообщает РЕН ТВ, у подъезда одного из домов начался конфликт между двумя группами мужчин. Злоумышленники несколько раз выстрелили в противников, после чего скрылись с места происшествия. По информации «Пятого канала», на месте стрельбы лежат двое мужчин без признаков жизни. Как сообщили каналу очевидцы, они слышали семь выстрелов, а также видели мужчину, одетого в красную куртку. Как сообщает Telegram-канал Baza, по словам очевидцев, стрелявшего привезли к месту преступления на машине.

По данным Telegram-канала Mash, Эльджаркиев был в Москве в командировке и «сопровождал одного из ключевых свидетелей по уголовному делу». Личность второго убитого уже установлена. По данным «РИА Новости» и «Интерфакса», это брат Эльджаркиева Абдулахмед.

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя управления СК по Москве Юлии Ивановой. Официальный представитель СК России Светлана Петренко не ответила на звонки РБК.

Это было не первое покушение на Эльджаркиева. В январе на силовика совершили покушение на трассе «Кавказ». Автомобиль начальника тогда ЦПЭ догнала LADA Granta, из которой по машине Эльджаркиева был открыт огонь из автомата. Тогда Эльджаркиев остался жив, однако трое его охранников пострадали.

Эльджаркиев возглавил ингушский Центр противодействия экстремизму после ареста предыдущего начальника Тимура Хамхоева. В конце июля 2018 года тот был осужден на семь лет по делу о пытках.

Авторы: Дмитрий Серков, Влада Ольшанская, Екатерина Костина, Мария Бондаренко
Теги: Москва, стрельба
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