Самолет с Эво Моралесом приземлился в Парагвае

Самолет с Эво Моралесом приземлился в Парагвае

Самолет мексиканских ВВС с Эво Моралесом на борту совершил посадку в Парагвае для дозаправки. Об этом пишет ABC Colors.

Самолет Gulfstream G550 сел в столичном аэропорту Сильвио Петтиросси в 1:35 по местному времени (07:35 мск). Целью посадки стала дозаправка. Ранее предполагалось, что борт дозаправится в Перу, но власти страны закрыли свое воздушное пространство для самолета с подавшим в отставку президентом Боливии.

Корреспондент издания из аэропорта сообщил, что севший мексиканский самолет направился к частным ангарам.

Также ABC Colors сообщает, что Парагвай был предложен Эво Моралесу в качестве запасного варианта убежища. Эту мысль высказал президент страны Марио Абдо Бенитес.