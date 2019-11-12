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Отставка Моралеса ,  
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Самолет с Эво Моралесом приземлился в Парагвае

Самолет мексиканских ВВС с Эво Моралесом на борту совершил посадку в Парагвае для дозаправки. Об этом пишет ABC Colors.

Самолет Gulfstream G550 сел в столичном аэропорту Сильвио Петтиросси в 1:35 по местному времени (07:35 мск). Целью посадки стала дозаправка. Ранее предполагалось, что борт дозаправится в Перу, но власти страны закрыли свое воздушное пространство для самолета с подавшим в отставку президентом Боливии.

Корреспондент издания из аэропорта сообщил, что севший мексиканский самолет направился к частным ангарам.

Также ABC Colors сообщает, что Парагвай был предложен Эво Моралесу в качестве запасного варианта убежища. Эту мысль высказал президент страны Марио Абдо Бенитес.

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Митинги после отставки Эво Моралеса. Фоторепортаж

Ранее сообщалось, что Моралес вылетел в предоставившую ему убежище Мексику. На своей странице в Twitter экс-глава государства написал, что ему больно покидать страну по политическим причинам, но пообещал обязательно вернуться в Боливию.

Эво Моралес сложил с себя президентские полномочия 10 ноября после разгоревшегося в Боливии политического кризиса и требования армии об отставке.

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Товарищ Эво: факты об экс-президенте Боливии Моралесе

Вместе с президентом в отставку отправились вице-президент и спикер сената Боливии, глава таможенной службы, руководители министерств и сенаторы. Власть в стране перешла ко второму спикеру сената Жанин Аньес.

11 ноября мексиканские власти приняли решение о предоставлении Моралесу политического убежища. Мехико гарантировало отставному президенту безопасность на своей территории.

Теги: Эво Моралес, Мексика, Парагвай
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