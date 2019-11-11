Товарищ Эво: факты об экс-президенте Боливии Моралесе

10 ноября президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке на фоне протестов после выборов главы государства. Он руководил страной с 2006 года. Главные факты об экс-президенте Моралесе — в материале РБК

Эво Моралес (Фото: David Mercado / Reuters)

Эво Моралес родился в 1959 году в бедной крестьянской семье в деревне Исальяви в боливийском департаменте Оруро. Он происходит из коренного индейского населения аймара и был первым представителем этноса на посту руководителя Боливии. У Моралеса нет высшего образования, в 1977 году он окончил колледж в Оруро, а потом прошел срочную службу в армии.

В 1980-х Моралес занялся фермерством в департаменте Кочабамба, где стал выращивать коку и позднее возглавил профсоюз производителей коки. После прихода Моралеса в политику вопрос легального выращивания коки был одним из важных вопросов его программы: он утверждал, что кока — неотъемлемая часть культуры коренного населения, она используется в лечении и обрядах. Он отказывался признавать коку наркотиком, а в 2008 году запретил на территории Боливии деятельность Управления по борьбе с наркотиками США. В 2009-м в конституции страны кока была объявлена национальным достоянием. В стране разрешено использовать листья коки в религиозных и медицинских целях.

Политическую карьеру Эво Моралес начал в качестве депутата Национального конгресса (парламента страны) в блоке «Объединенные левые», на основе него же он позднее создал свою партию «Движение к социализму». В 2002 году он впервые баллотировался в президенты и занял второе место на волне левой риторики, а его партия заняла вторую позицию в парламенте. Таким образом Моралес возглавил оппозицию страны.

Эво Моралес стал президентом на фоне протестов в 2005 году. Руководивший страной Карлос Меса ушел в отставку. Сторонники «Движения за социализм» требовали национализации нефтегазовой отрасли. На внеочередных выборах Моралес набрал более 53% голосов. Перед инаугурацией в 2006 году он ушел в руины города Тиуанако для проведения индейского обряда очищения и получил символы власти от жрецов.

Экономическая политика Моралеса на посту президента стала известна как эвономика. Она была направлена на снижение зависимости от международных финансовых организаций, национализацию нефтегазовой индустрии и легализацию выращивания коки, которым занимаются крестьяне, и снижение уровня бедности. Сам Моралес предпочитал, чтобы его называли «товарищ Эво» вместо использования формулировки «господин президент». В Боливии до сих пор остается самый высокий уровень неравенства в Латинской Америке, а по уровню ВВП на душу населения страна занимает 154-е место в мире.

Эво Моралес был одним из главных партнеров Москвы в Латинской Америке. В 2014 году Боливия в ООН проголосовала против осуждения присоединения Крыма к России, с 2016 года между странами отменен визовый режим. Владимир Путин и Эво Моралес неоднократно проводили встречи. Во время президентской кампании Моралесу, по данным «Проекта», помогали российские политтехнологи.

В 2009 году Моралес сообщил о разоблачении террористической группы, которая планировала покушение на него.