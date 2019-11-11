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Отставка Моралеса ,  
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Товарищ Эво: факты об экс-президенте Боливии Моралесе
10 ноября президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке на фоне протестов после выборов главы государства. Он руководил страной с 2006 года. Главные факты об экс-президенте Моралесе — в материале РБК
Эво Моралес (Фото: David Mercado / Reuters)
  • Эво Моралес родился в 1959 году в бедной крестьянской семье в деревне Исальяви в боливийском департаменте Оруро. Он происходит из коренного индейского населения аймара и был первым представителем этноса на посту руководителя Боливии. У Моралеса нет высшего образования, в 1977 году он окончил колледж в Оруро, а потом прошел срочную службу в армии.
  • В 1980-х Моралес занялся фермерством в департаменте Кочабамба, где стал выращивать коку и позднее возглавил профсоюз производителей коки. После прихода Моралеса в политику вопрос легального выращивания коки был одним из важных вопросов его программы: он утверждал, что кока — неотъемлемая часть культуры коренного населения, она используется в лечении и обрядах. Он отказывался признавать коку наркотиком, а в 2008 году запретил на территории Боливии деятельность Управления по борьбе с наркотиками США. В 2009-м в конституции страны кока была объявлена национальным достоянием. В стране разрешено использовать листья коки в религиозных и медицинских целях.
  • Политическую карьеру Эво Моралес начал в качестве депутата Национального конгресса (парламента страны) в блоке «Объединенные левые», на основе него же он позднее создал свою партию «Движение к социализму». В 2002 году он впервые баллотировался в президенты и занял второе место на волне левой риторики, а его партия заняла вторую позицию в парламенте. Таким образом Моралес возглавил оппозицию страны.

Политика
Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку. Главное

  • Эво Моралес стал президентом на фоне протестов в 2005 году. Руководивший страной Карлос Меса ушел в отставку. Сторонники «Движения за социализм» требовали национализации нефтегазовой отрасли. На внеочередных выборах Моралес набрал более 53% голосов. Перед инаугурацией в 2006 году он ушел в руины города Тиуанако для проведения индейского обряда очищения и получил символы власти от жрецов.
  • Экономическая политика Моралеса на посту президента стала известна как эвономика. Она была направлена на снижение зависимости от международных финансовых организаций, национализацию нефтегазовой индустрии и легализацию выращивания коки, которым занимаются крестьяне, и снижение уровня бедности. Сам Моралес предпочитал, чтобы его называли «товарищ Эво» вместо использования формулировки «господин президент». В Боливии до сих пор остается самый высокий уровень неравенства в Латинской Америке, а по уровню ВВП на душу населения страна занимает 154-е место в мире.
  • Эво Моралес был одним из главных партнеров Москвы в Латинской Америке. В 2014 году Боливия в ООН проголосовала против осуждения присоединения Крыма к России, с 2016 года между странами отменен визовый режим. Владимир Путин и Эво Моралес неоднократно проводили встречи. Во время президентской кампании Моралесу, по данным «Проекта», помогали российские политтехнологи.
  • В 2009 году Моралес сообщил о разоблачении террористической группы, которая планировала покушение на него.

Фотогалерея 
Митинги после отставки Эво Моралеса. Фоторепортаж

  • При Эво Моралесе в стране была изменена конституция: в 2009 году было установлено ограничение президентства двумя сроками. Из-за этой реформы Конституционный суд в 2014 году разрешил не учитывать первый срок Моралеса и позволил президенту снова выдвинуть свою кандидатуру. В 2016 году в стране провели референдум, где больше 51% населения проголосовали против выдвижения президента на новый срок, но Конституционный суд снова решил, что Моралес может участвовать в выборах.
  • Протесты в Боливии начались в день очередных президентских выборов 20 октября 2019 года: Моралес заявил о своей победе в тот же день, оппозиция заявляла о махинациях в его пользу. Официально о победе Моралеса с 47,07% голосов было объявлено 25 октября (его соперник, правый политик Карлос Меса, набрал 36,51%). У экзитполов были другие данные, в соответствии с которыми должен был пройти второй тур выборов. Об отставке Моралес объявил 10 ноября, после того как к такому шагу его призвала армия страны.
Автор: Анастасия Антипова
Теги: Эво Моралес, Боливия, протесты, отставка
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