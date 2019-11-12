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Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике

Власти Мексики приняли решение предоставить политическое убежище объявившему об уходе в отставку с поста президента Боливии Эво Моралесу. Об этом заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, передает Reuters.

По словам главы МИДа, Моралес позвонил ему и сообщил о решении принять предложение Мексики о предоставлении убежища.

«Мы незамедлительно проинформируем министерство иностранных дел Боливии о том, что в соответствии с международными нормами права Моралесу должен быть гарантирован безопасный проезд», — добавил Эбрард.

Материал дополняется

Автор: Михаил Юшков
Теги: Эво Моралес, политическое убежище, Мексика
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