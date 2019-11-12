Президент в иммиграции: куда уезжали главы государств после потери власти

Эрих Хонеккер — СССР, Чили

Лидер ГДР Эрих Хонеккер подал в отставку в 1989 году. Спустя несколько месяцев его обвинили в государственной измене и коррупции, а также в выдаче приказов о применении огнестрельного оружия на границе ГДР и ФРГ. Из-за тяжелой болезни Хонеккер не был арестован и в марте 1991 года улетел вместе с женой в Москву по приглашению президента СССР Михаила Горбачева. После того как Горбачев покинул свой пост, правительство РСФСР потребовало у Хонеккеров покинуть страну, и те укрылись в посольстве Чили в Москве. В июле 1992 года супруги покинули посольство: Хонеккер улетел в Берлин, а его жена Маргот — в Чили, где жила их дочь.

После начала судебного заседания состояние Хонеккера ухудшилось, и в январе 1993 года уголовное преследование было прекращено из-за болезни подсудимого. После этого он улетел в Чили, где умер 29 мая 1994 года