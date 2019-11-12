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Отставка Моралеса ,  
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Президент в иммиграции: куда уезжали главы государств после потери власти
Ушедший 10 ноября в отставку президент Боливии Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике. Он не первый глава государства, вынужденный иммигрировать после отстранения от власти. Куда уезжали лидеры стран, потерявшие свои посты, — в обзоре РБК
Эво Моралес — Мексика
Фото: David Mercado / Reuters

Эво Моралес был президентом Боливии с 2006 года. После протестов на фоне его очередной победы на президентских выборах Моралес 10 ноября 2019 года ушел в отставку. 12 ноября он рассказал, что летит в Мексику, предоставившую ему политическое убежище, однако пообещал вскоре вернуться на родину

Виктор Янукович — Россия
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Бывший президент Украины Виктор Янукович был отстранен от власти в 2014 году после Евромайдана, столкновений в Киеве и затянувшегося политического кризиса. 23 февраля 2014 года он бежал в Крым, а оттуда — в Россию. По словам президента России Владимира Путина, перебраться сюда экс-главе Украины помогла Москва после его обращения. МВД только в 2016 году подтвердило информацию о том, что Януковичу было предоставлено временное убежище. На Украине он заочно приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене

Аскар Акаев — Россия
Фото: Федор Савинцев / ТАСС
Президент Киргизской Республики Аскар Акаев потерял свой пост в марте 2005 года после «тюльпановой революции». Вскоре после этого в отношении него было возбуждено уголовное дело. Акаев уехал в Казахстан, а затем в Москву. С 2006 года является иностранным членом Российской академии наук, а также работает в двух ведущих российских вузах: с 2005 года в МГУ им. М.В. Ломоносова и с 2014 года — в НИУ ВШЭ
Курманбек Бакиев — Белоруссия
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Пришедший к власти в результате «тюльпановой революции» и свержения Аскара Акаева в 2005 году Курманбек Бакиев потерял свой пост в 2010 году и бежал в Белоруссию, где получил гражданство. На родине он и его младший брат признаны виновными в организации массового убийства 7 апреля 2010 года и заочно приговорены к пожизненному заключению и конфискации имущества. В 2013 году Бакиев был признан виновным в злоупотреблении служебным положением и приговорен к 24 годам колонии с конфискацией имущества. Спустя год он получил 25 лет тюрьмы за организацию покушения на гражданина США, представителя горнодобывающей компании Oxus Gold​ Шона Дейли

Эрих Хонеккер — СССР, Чили
Фото: Сергей Мамонтов / ТАСС

Лидер ГДР Эрих Хонеккер подал в отставку в 1989 году. Спустя несколько месяцев его обвинили в государственной измене и коррупции, а также в выдаче приказов о применении огнестрельного оружия на границе ГДР и ФРГ. Из-за тяжелой болезни Хонеккер не был арестован и в марте 1991 года улетел вместе с женой в Москву по приглашению президента СССР Михаила Горбачева. После того как Горбачев покинул свой пост, правительство РСФСР потребовало у Хонеккеров покинуть страну, и те укрылись в посольстве Чили в Москве. В июле 1992 года супруги покинули посольство: Хонеккер улетел в Берлин, а его жена Маргот — в Чили, где жила их дочь.

После начала судебного заседания состояние Хонеккера ухудшилось, и в январе 1993 года уголовное преследование было прекращено из-за болезни подсудимого. После этого он улетел в Чили, где умер 29 мая 1994 года

Иди Амин — Саудовская Аравия
Фото: AP
Президент Уганды Иди Амин правил страной восемь лет, пока в 1979 году его войска не вторглись в Танзанию, но были разбиты. Амин бежал в Ливию, а затем в Саудовскую Аравию, несколько раз пытался вернуться назад, но восстановить власть ему не удалось. В 2003 году он умер, так и не вернувшись на родину
Константин II — Великобритания
Фото: Keld Navntoft / Scanpix / Reuters

Последний король Греции Константин II после переворота и прихода к власти в 1973 году «черных полковников» покинул страну и уехал сначала в Рим, а затем в Лондон, хотя никогда формально не отрекался от престола. В 1994 году он лишился греческого гражданства. В мае 2013 года Константин II и его семья вернулись в Грецию и поселились в деревне Портохелион

Маркос Перес Хименос — США, Испания
Фото: AP

Президент Венесуэлы Перес Хименес лишился власти в 1958 году после январского восстания в Каракасе, поддержанного военными. Бежал в Доминиканскую Республику, а затем в США, где жил в Майами. После того как Хименес на родине был обвинен в присвоении государственных средств, США выдали его Каракасу. В 1965 году решением Верховного суда Венесуэлы экс-президент был приговорен к 13 годам и четырем месяцам тюрьмы, но после пяти лет заключения был отпущен и уехал в Испанию.

В 1973 году вернулся в Венесуэлу, намереваясь выставить свою кандидатуру на президентских выборах, но скоро уехал. Умер в 2001 году в Мадриде от сердечного приступа

Хуан Перон — Испания
Фото: Zuma / ТАСС
В сентябре 1955 года президент Аргентины Хуан Перон был свергнут в результате военного переворота и бежал в Испанию. В 1973 году ему удалось вернуться к власти, а его третья жена стала вице-президентом. Спустя год Перон умер от болезни сердца
Михай I — Швейцария
Фото: Jim Pringle / AP

Король Румынии Михай I лишился власти после того, как в 1947 году коммунистическое правительство страны упразднило монархию. Он уехал в Швейцарию, где женился и вскоре получил гражданство. После свержения социалистической власти в Румынии в 1992 году он мог вернуть себе престол, но отказался от него после возвращения румынского гражданства. Умер в 2017 году в Швейцарии от лейкемии

Автор: Юлия Сапронова
Теги: мультимедиа, Эво Моралес, Виктор Янукович
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Моралес вылетел в предоставившую ему убежище Мексику
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