Моралес вылетел в предоставившую ему убежище Мексику

Подавший в отставку президент Боливии Эво Моралес сообщил, что он вылетает в Мексику. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Сестры и братья, я вылетаю в Мексику. Благодарю правительство братского народа, которое предоставило мне убежище», — сказал он.

Моралес отметил, что ему «больно покидать страну по политическим причинам», но он обещал вернуться в Боливию.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил в своем аккаунте в Twitter, что боливийский лидер уже находится на борту самолета мексиканского правительства. Он также опубликовал фотографию Моралеса.