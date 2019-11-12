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Отставка Моралеса ,  
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Моралес вылетел в предоставившую ему убежище Мексику

Подавший в отставку президент Боливии Эво Моралес сообщил, что он вылетает в Мексику. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Сестры и братья, я вылетаю в Мексику. Благодарю правительство братского народа, которое предоставило мне убежище», — сказал он.

Моралес отметил, что ему «больно покидать страну по политическим причинам», но он обещал вернуться в Боливию.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил в своем аккаунте в Twitter, что боливийский лидер уже находится на борту самолета мексиканского правительства. Он также опубликовал фотографию Моралеса.

Эбранд отметил, что теперь президент Боливии находится под защитой Мексики. «Его жизнь и неприкосновенность в безопасности», — заявил министр.

10 ноября президент Боливии объявил об отставке. Перед этим в течение нескольких недель в стране проходили протестные акции. Ухода Моралеса с поста также требовала армия. Причиной митингов стали президентские выборы, на которых победил Моралес. Оппозиция обвинила его в нарушениях. Власти Мексики предоставили ему политическое убежище.

Помимо Моралеса об отставке заявили вице-президент Альваро Гарсиа Линера, спикер сената Адриана Сальватьерра, несколько министров и сенаторов, и глава таможенной службы. Верховная власть перешла ко второму спикеру сената Жанин Аньес.

Теги: Эво Моралес, Боливия, Мексика
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