Адвокат доцента Соколова допустил версию самообороны в деле об убийстве

Защита доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки вуза, может заявить, что преступление было совершено Соколовым в результате самообороны. Об этом «РИА Новости» сообщил адвокат доцента Александр Почуев.

«Возможно, что мы заявим о самообороне», — сказал он.

Ранее в ходе судебного заседания Соколов рассказал, что Анастасия Ещенко, в убийстве которой его подозревают, проявляла агрессию по отношению к нему, особенно при упоминании им о своих детях от другой женщины. «Я никогда такого потока агрессии не видел...Нападение с ножом…», — произнес Соколов в своей речи, вспоминая вечер, когда было совершено убийство. Судья попыталась уточнить, кто на кого напал, но Почуев назвал разговор об этом преждевременным.

Суд арестовал Соколова до 8 января. Защита настаивала на домашнем аресте, однако сам Соколов просил суд отправить его в СИЗО, так как он «раскаивается и не может находиться на свободе». 11 ноября Соколову предъявили обвинение в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ).