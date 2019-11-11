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Адвокат доцента Соколова допустил версию самообороны в деле об убийстве

Защита доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки вуза, может заявить, что преступление было совершено Соколовым в результате самообороны. Об этом «РИА Новости» сообщил адвокат доцента Александр Почуев.

«Возможно, что мы заявим о самообороне», — сказал он.

Ранее в ходе судебного заседания Соколов рассказал, что Анастасия Ещенко, в убийстве которой его подозревают, проявляла агрессию по отношению к нему, особенно при упоминании им о своих детях от другой женщины. «Я никогда такого потока агрессии не видел...Нападение с ножом…», — произнес Соколов в своей речи, вспоминая вечер, когда было совершено убийство. Судья попыталась уточнить, кто на кого напал, но Почуев назвал разговор об этом преждевременным.

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Суд арестовал историка Соколова по делу об убийстве аспирантки СПбГУ

Суд арестовал Соколова до 8 января. Защита настаивала на домашнем аресте, однако сам Соколов просил суд отправить его в СИЗО, так как он «раскаивается и не может находиться на свободе». 11 ноября Соколову предъявили обвинение в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). 

Доцента СПбГУ задержали 9 ноября. Его достали из реки Мойка, где он пытался избавиться от двух отрезанных женских рук. По факту произошедшего следователи завели уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК (убийство).

После задержания Соколов оформил явку с повинной и признался в убийстве своей сожительницы, 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Как сообщили источники «РИА Новости» и «Интерфакса», девушка умерла от огнестрельного ранения. Позже, 11 ноября, части тела аспирантки были обнаружены в пакете у реки Екатерингофка.

Теги: СПбГУ, убийство, самооборона
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