Подозреваемый в убийстве доцент намекнул на нападение на него с ножом

Подозреваемый в убийстве доцент намекнул на нападение на него с ножом

Доцент СПбГУ Олег Соколов рассказал в суде, что Анастасия Ещенко, в убийстве которой его подозревают, сама проявляла в его адрес агрессию, особенно при упоминании им о своих детях от другой женщины.

«Я сказал, что субботу-воскресенье должен провести с детьми. Она пришла в бешенство. Дальше произошло это чудовищное несчастье... Я никогда такого потока агрессии не видел... Нападение с ножом... Девушка, которую я считал идеалом, вдруг превратилась...», — цитирует слова Соколова «Фонтанка», корреспондент которой находится в Октябрьском районном суде, где решается вопрос об избрании Соколову меры пресечения.

Судья попыталась уточнить, кто и на кого напал с ножом, однако адвокат Соколова Александр Почуев назвал разговор об этом преждевременным.

Доцента СПбГУ Соколова задержали в Петербурге 9 ноября, когда он пытался утопить в реке Мойке две отрезанные женские руки, находившиеся в рюкзаке. Другие части тела убитой женщины и окровавленную пилу позднее обнаружили в квартире доцента. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (ч.1 ст. 105 УК).

