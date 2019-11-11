Неизвестные атаковали посольство Венесуэлы в Боливии

Неизвестные напали на посольство Венесуэлы в столице Боливии Ла-Пасе с динамитом, произошел взрыв, в результате которого никто не пострадал. Об этом сообщила Боливийскому агентству информации глава венесуэльской дипмиссии Крисбейле Гонсалес.

«С нами все в порядке, мы в безопасности, но нас всех хотят убить», — заявила посол, отметив, что напавшие на посольство люди прятались за щитами, на них были капюшоны. Гонсалес призвала помочь «осудить это варварство».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил события в Боливии, назвав происходящее в стране госпереворотом.

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке после того, как его ухода потребовала армия. Позже об отставке объявили вице-президент и спикер сената, несколько министров и глава таможенной службы страны.