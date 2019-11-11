Венесуэла и Куба назвали госпереворотом отставку Моралеса

Венесула и Куба считают отставку президента Боливии Эво Моралеса государственным переворотом. Об этом сообщили в Twitter президент Венесуэлы Николас Мадуро и глава кубинского МИДа Бруно Родригес.

Глава Венесуэлы заявил, что Каракас «категорически осуждает» события в Боливии, заявив о мобилизации социальных и политических движений мира для «сохранения жизни коренных народов Боливии, которые стали жертвами расизма».

Аналогичную оценку отставке Моралеса дал и глава внешнеполитического ведомства Кубы. Родригес заявил о солидарности с экс-главой Боливии, призвав оказать ему поддержку.

Эво Моралес объявил об отставке после того, как его ухода потребовала армия. После об отставке объявили вице-президент и спикер сената Боливии. Паралелльно об уходе с поста сообщили несколько министров и глава таможенной службы. Мандаты также решили сдать несколько известных сенаторов.