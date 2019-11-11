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Политика ,  
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Венесуэла и Куба назвали госпереворотом отставку Моралеса

Венесула и Куба считают отставку президента Боливии Эво Моралеса государственным переворотом. Об этом сообщили в Twitter президент Венесуэлы Николас Мадуро и глава кубинского МИДа Бруно Родригес.

Глава Венесуэлы заявил, что Каракас «категорически осуждает» события в Боливии, заявив о мобилизации социальных и политических движений мира для «сохранения жизни коренных народов Боливии, которые стали жертвами расизма».

Аналогичную оценку отставке Моралеса дал и глава внешнеполитического ведомства Кубы. Родригес заявил о солидарности с экс-главой Боливии, призвав оказать ему поддержку.

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Президент Боливии ушел в отставку после требования армии

Эво Моралес объявил об отставке после того, как его ухода потребовала армия. После об отставке объявили вице-президент и спикер сената Боливии. Паралелльно об уходе с поста сообщили несколько министров и глава таможенной службы. Мандаты также решили сдать несколько известных сенаторов.

Протесты в Боливии начались после сообщений о лидерстве Моралеса на состоявшихся 29 октября президентских выборах. Моралес получил 47,7%, его основной конкурент Карлос Меа — 36,51%. Протестующих поддержала часть полицейских страны. Моралес назвал происходящее попыткой госпереворота.

Теги: Боливия, Венесуэла, Куба
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Вице-президент Боливии объявил о своей отставке
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Президент Боливии ушел в отставку после требования армии
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Командующий вооруженными силами Боливии потребовал отставки Моралеса
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