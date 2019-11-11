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Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку. Главное
Три недели протестов закончились отставкой президента Боливии Эво Моралеса. Союзник России оставил пост главы государства после выборов, на которых были обнаружены нарушения и массовых акций оппозиции
Фото: Enzo De Luca / AP

Что случилось

  • Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье, 10 ноября, объявил об уходе в отставку. Такое развитие событий стало неожиданностью, так как несколькими часами раньше он заявил о готовности провести новые президентские выборы. «Я ухожу ради мира и предотвращения большего насилия в отношении тех, кто поддерживает меня, моей команды, моей семьи», — сказал Моралес. «Я хочу обратиться к Камачо и Месе (лидерам боливийской оппозиции) с призывом остановить это насилие», — добавил он, имея в виду лидеров оппозиции, которые организовали протесты против него (цитата по Clarin).
  • Оппозиционер Карлос Меса приветствовал решение президента: «Я никогда не забуду этот уникальный день. Конец тирании».

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Президент Боливии ушел в отставку после требования армии

  • На решение президента повлияла позиция армии. «Мы призываем президента отказаться от своего президентского мандата, чтобы позволить восстановить мир и сохранить стабильность на благо нашей Боливии», — заявил в воскресенье генерал Уильямс Калиман, командующий вооруженными силами страны (цитата по Reuters). Граждан Боливии он призвал сохранять спокойствие.
  • Вслед за главой государства в отставку подал вице-президент Альваро Гарсия Линера. «Переворот совершен.Темные силы разрушили демократию», — дал он свое определение произошедшего.
  • Управлять страной до выборов будет вторая вице-спикер сената Жанин Аньес. Спикер сената и первый заместитель также подали в отставку.
  • По неподтвержденным данным, Моралес покинул страну и может попросить убежище в Аргентине.

Как Моралес лишился четвертого срока

  • Начиная с 20 октября, дня проведения очередных выборов президента, в Боливии продолжались многотысячные акции протеста. Их участники оспаривали результаты голосования. Основными соперниками были Эво Моралес, баллотировавшийся на свой четвертый срок, и правый политик, лидер партии «Гражданское сообщество» Карлос Меса, возглавлявший страну с 2003 по 2005 годы.
  • Для победы на выборах в Боливии кандидату надо набрать более 50% голосов или же минимум 40%, но с опережением ближайшего соперника в 10%. Моралес еще в день выборов заявил о своей победе. Оппозиция в ответ ссылалась на многочисленные нарушения в пользу президента. 25 октября Высший избирательный суд объявил победе главы государства с результатом 47,07% голосов, у Месы, по официальным данным, было 36,51%. По данным параллельных подсчетов голосов, в том числе экзитполлов, должен был пройти второй тур — по этим данным Моралес набрал 43,9%, а Меса — 39,4%.
  • Подозрения в манипуляциях в пользу Моралеса усилились после того, как электронный подсчет голосов Верховного избирательного суда 20 октября остановился на отметке в 84% обработанных голосов и соперники шли вровень, снова система заработала в понедельник, 21 октября, и отрыв президента от соперника увеличился до 10%.
  • Оппозиция оспаривала и саму возможность участия Моралеса в этих выборах. Свою первую победу он одержал в 2005 году, после чего переизбрался в 2009 году. В 2014 году участвовать в выборах он не мог, но тогда Конституционный суд разрешил президенту пойти на третий срок, объяснив, что поскольку в 2009 году в Конституцию были внесены изменения, первый срок Моралеса учитывать не следует. В феврале 2015 года на референдуме 51,3% населения проголосовали против того, чтобы разрешить президенту баллотироваться еще раз. Однако в декабре 2016 года «Движение к социализму» объявило о решении выдвинуть Моралеса еще раз, а в ноябре 2017 года Конституционный суд Боливии принял решение, согласно которому он может баллотироваться еще на один срок.

Эво Моралесу 60 лет, он первый представитель коренного населения (аймара) на посту главы государства. Родился в бедной крестьянской семье, не имеет законченного среднего образования, был фермером, выращивал коку. В 1995 году создал левую партию «Движение к социализму», в 2005 году стал президентом. Его экономический курс, направленный на снижение зависимости от международных финансовых институтов, известен как «Эвономика».

В стране проживает 11 млн, при этом в Боливии крайне низкие стандарты здравоохранения и образования, самый высокий уровень неравенства в доходах в Латинской Америке. ВВП на душу населения в 2017 году составлял $7600 (154 место среди всех стран, в России в том же году был $27 900).

Как реагировали другие страны

  • Центральную роль в поиске выхода из кризиса сыграла Организация американских государства. В воскресенье организация выпустила заявление, в котором рекомендовала аннулировать результат выборов 20 октября, так как были установлены серьезные нарушения в ходе голосования и подсчете голосов. Полный отчет ОАГ пока не публиковался.
  • Переворотом назвали произошедшее в воскресенье власти Кубы и Венесуэлы — главные союзники Боливии.
  • После того как как в октябре было объявлено о победе Моралеса его поздравили некоторые лидеры стран Южной Америки, однако многие отказывались признавать его победу. В частности не признала результаты выборов Бразилия, а Мексика, напротив, поздравила Моралеса с победой. США призывали провести в Боливии второй тур голосования.

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Как Москва относится к ситуации

  • МИД России в заявлении от 25 октября указывал на то, что у Москвы «нет оснований сомневаться в доброй воле боливийских властей и соответствующих официальных органов обеспечить проведение избирательного процесса транспарентно, согласно демократическим требованиям, определяемым Конституцией и национальным законодательством Боливии».
  • Моралес — один из главных политических союзников России в Южной Америке. В 2014 году делегация Ла Пас в ООН голосовала против осуждения присоединения Крыма (тогда позицию Москвы поддержало 11 стран, включая Россию и Боливию). Моралес и президент России Владимир Путин не раз встречались, последний раз в Москве 11 июня этого года. По данным «Проекта», в Боливии работали российские политтехнологи, помогавшие в прошедшей президентской компании Моралесу.
  • Однако в экономике связей между странами совсем не много. Доля Боливии во внешнеторговом обороте России составляет меньше 1% (148-е место), а товарооборот между странами около $16,6 млн. С 2016 года между странами безвизовый режим.
Автор: Полина Химшиашвили
Теги: Боливия, Эво Моралес, отставка, протесты
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