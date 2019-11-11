Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку. Главное

Эво Моралесу 60 лет, он первый представитель коренного населения (аймара) на посту главы государства. Родился в бедной крестьянской семье, не имеет законченного среднего образования, был фермером, выращивал коку. В 1995 году создал левую партию «Движение к социализму», в 2005 году стал президентом. Его экономический курс, направленный на снижение зависимости от международных финансовых институтов, известен как «Эвономика».

В стране проживает 11 млн, при этом в Боливии крайне низкие стандарты здравоохранения и образования, самый высокий уровень неравенства в доходах в Латинской Америке. ВВП на душу населения в 2017 году составлял $7600 (154 место среди всех стран, в России в том же году был $27 900).