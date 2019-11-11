Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку. Главное

Что случилось
- Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье, 10 ноября, объявил об уходе в отставку. Такое развитие событий стало неожиданностью, так как несколькими часами раньше он заявил о готовности провести новые президентские выборы. «Я ухожу ради мира и предотвращения большего насилия в отношении тех, кто поддерживает меня, моей команды, моей семьи», — сказал Моралес. «Я хочу обратиться к Камачо и Месе (лидерам боливийской оппозиции) с призывом остановить это насилие», — добавил он, имея в виду лидеров оппозиции, которые организовали протесты против него (цитата по Clarin).
- Оппозиционер Карлос Меса приветствовал решение президента: «Я никогда не забуду этот уникальный день. Конец тирании».
- На решение президента повлияла позиция армии. «Мы призываем президента отказаться от своего президентского мандата, чтобы позволить восстановить мир и сохранить стабильность на благо нашей Боливии», — заявил в воскресенье генерал Уильямс Калиман, командующий вооруженными силами страны (цитата по Reuters). Граждан Боливии он призвал сохранять спокойствие.
- Вслед за главой государства в отставку подал вице-президент Альваро Гарсия Линера. «Переворот совершен.Темные силы разрушили демократию», — дал он свое определение произошедшего.
- Управлять страной до выборов будет вторая вице-спикер сената Жанин Аньес. Спикер сената и первый заместитель также подали в отставку.
- По неподтвержденным данным, Моралес покинул страну и может попросить убежище в Аргентине.