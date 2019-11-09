СМИ сообщили о присоединении полицейских к протестам в Боливии

В Боливии некоторые полицейские поддержали протесты в стране, которые начались после президентских выборов 20 октября, сообщает издание El Deber.
По информации издания, сотрудники правоохранительных органов вышли на улицы Санта-Круса и Сукре.
По этому поводу президент Боливии Эво Моралес созвал экстренное совещание. На него прибыли глава кабмина и министр обороны.
Протесты в Боливии начались после сообщений о лидерстве Моралеса на президентских выборах, которые состоялись 29 октября. Моралес получил 47,7%, а его основной конкурент Карлос Меа — 36,51%. Для победы Моралесу необходимо было получить 50% или минимум 40%, но тогда отрыв от соперника должен был составлять 10%.