СМИ сообщили о присоединении полицейских к протестам в Боливии

О необходимости провести второй тур выборов заявили представители ЕС и США. В совместном заявлении США, Колумбии, Аргентины и Бразилии сообщалось, что страны могут не признать результаты первого тура выборов в Боливии.

Моралес назвал массовые протесты, начавшиеся после выборов в стране, попыткой государственного переворота. По его словам, за протестующими стоят «недовольные правые силы», которые пользуются международной поддержкой.