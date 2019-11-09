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СМИ сообщили о присоединении полицейских к протестам в Боливии

В Боливии некоторые полицейские поддержали протесты в стране, которые начались после президентских выборов 20 октября, сообщает издание El Deber.

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов вышли на улицы Санта-Круса и Сукре.

По этому поводу президент Боливии Эво Моралес созвал экстренное совещание. На него прибыли глава кабмина и министр обороны.

Протесты в Боливии начались после сообщений о лидерстве Моралеса на президентских выборах, которые состоялись 29 октября. Моралес получил 47,7%, а его основной конкурент Карлос Меа — 36,51%. Для победы Моралесу необходимо было получить 50% или минимум 40%, но тогда отрыв от соперника должен был составлять 10%.

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О необходимости провести второй тур выборов заявили представители ЕС и США. В совместном заявлении США, Колумбии, Аргентины и Бразилии сообщалось, что страны могут не признать результаты первого тура выборов в Боливии.

Моралес назвал массовые протесты, начавшиеся после выборов в стране, попыткой государственного переворота. По его словам, за протестующими стоят «недовольные правые силы», которые пользуются международной поддержкой.

Теги: Боливия, протест, полицейские
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