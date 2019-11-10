Командующий вооруженными силами Боливии потребовал отставки Моралеса

Главнокомандующий вооруженными силами Боливии Уильямс Калиман призвал президента страны Эво Моралеса уйти в отставку, чтобы восстановить мир и стабильность. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает издание El Deber.

«Учитывая эскалацию конфликта и заботясь о человеческих жизнях, мы призываем президента отказаться от мандата», — заявил Калиман.

Протесты в Боливии начались после сообщений о лидерстве Моралеса на состоявшихся 29 октября президентских выборах. Моралес получил 47,7%, его основной конкурент Карлос Меа — 36,51%. США и представители Евросоюза потребовали провести второй тур выборов, пригрозив не признавать итоги первого. Протесты поддержала часть полицейских страны. Позже Моралес заявил о попытке государственного переворота, за которым, по его словам, стоят группы, «которые готовы к насилию и подрывают конституционный строй».