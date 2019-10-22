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Актриса Бочкарева сообщила о травле в соцсетях

Актриса Наталья Бочкарева заявила в своем Instagram, что подвергается нападкам со стороны пользователей социальных сетей.

«Я впервые решила не закрывать комментарии под последним постом и получила «целый «КамАЗ» негатива», — сообщила актриса, отметив, что ей непонятны причины «ненависти и злости» со стороны своих подписчиков.

По словам Бочкаревой, желание пользователей соцсетей узнать подробности происходящего в ее жизни вполне логично, однако она не обязана давать никаких объяснений.

«Поверьте, я молчу не просто так», — заявила актриса, отметив, что осуждающие ее люди не знают, что происходит «по ту сторону экрана». Бочкарева попросила журналистов оставить ее в покое и «мирно ждать итог», не вмешиваясь в дела ее семьи в погоне за эксклюзивными заголовками.

«Все узнаете, я вам обещаю», — заявила актриса, отметив, что не позволит называть себя наркоманкой.

Яндекс. Директ

В конце сентября СМИ сообщили о задержании Бочкаревой, известной по роли в сериале «Счастливы вместе». По данным изданий, сотрудники ДПС нашли в ее машине пакетик с наркотиками. Позже в Сети появилось видео, на котором похожая на актрису женщина говорит, что у нее при себе кокаин. Представитель Бочкаревой опровергла информацию о задержании, сама актриса пригрозила судом всем, кто распространяет эти сведения. 7 октября СМИ сообщили об исчезновении актрисы, но РБК в тот же день удалось связаться с Бочкаревой.

18 октября суд лишил актрису водительских прав сроком на один год и восемь месяцев за отказ пройти медицинское освидетельствование, после того как ее задержали в центре Москвы. Представитель Бочкаревой отказалась комментировать решение суда.

Теги: актриса, наркотики, задержание
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