Актриса Бочкарева сообщила о травле в соцсетях

Актриса Наталья Бочкарева заявила в своем Instagram, что подвергается нападкам со стороны пользователей социальных сетей.

«Я впервые решила не закрывать комментарии под последним постом и получила «целый «КамАЗ» негатива», — сообщила актриса, отметив, что ей непонятны причины «ненависти и злости» со стороны своих подписчиков.

По словам Бочкаревой, желание пользователей соцсетей узнать подробности происходящего в ее жизни вполне логично, однако она не обязана давать никаких объяснений.

«Поверьте, я молчу не просто так», — заявила актриса, отметив, что осуждающие ее люди не знают, что происходит «по ту сторону экрана». Бочкарева попросила журналистов оставить ее в покое и «мирно ждать итог», не вмешиваясь в дела ее семьи в погоне за эксклюзивными заголовками.

«Все узнаете, я вам обещаю», — заявила актриса, отметив, что не позволит называть себя наркоманкой.