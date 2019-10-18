Суд лишил актрису Бочкареву водительских прав

Судебный участок мирового судьи № 105 лишил актрису Наталью Бочкареву водительских прав на один год и восемь месяцев за отказ пройти медицинское освидетельствование, после того как ее остановили в центре Москвы. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь Преображенского районного суда Москвы Александра Савельева. СМИ утверждали, что у Бочкаревой при задержании были найдены наркотики, сама она это отрицала.

Актрису признали виновной в нарушении ч. 1 ст. 12.26 КоАП (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Кроме того, суд назначил ей административный штраф в размере 30 тыс. руб.

Официальный представитель Бочкаревой отказалась комментировать решение суда.

«Я никак не комментирую это», — заявила она РБК.

Как передает ТАСС, сама Бочкарева и ее представитель на судебном заседании не присутствовали. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Преображенском суде Москвы в течение десяти суток, уточнили агентству в суде.