Представитель Бочкаревой назвала ложью сообщения о задержании актрисы

Актрису Наталью Бочкареву, сыгравушую в сериале «Счастливы вместе», не задерживали в Москве с наркотиками при себе, как сообщали СМИ. «Разговаривали с Натальей сегодня несколько раз уже. Она говорит, что все хорошо, она дома с детьми. Это все ложь, это провокация. Мы опровергаем эту информацию», — заявила РБК представитель Натальи Бочкаревой.

Сообщения о задержании опубликовали РЕН ТВ и Telegram-канал Baza. По данным телеканала, автомобиль актрисы остановил наряд ДПС из-за подозрительного поведения Бочкаревой. Baza пишет, что ее остановили для проверки документов около 01:00 мск.

На вопрос о том, имеются ли у нее при себе наркотики, она ответила утвердительно, продолжает РЕН ТВ. При этом, сообщает телеканал, правоохранительным органам Бочкарева сказала, что спрятала сверток с кокаином в своем белье. Вес пакета, по данным телеканала, составил 0,69 г.

По данным Baza, на Бочкареву завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

«Пока уточняем данную информацию», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве на вопрос о возможном задержании с наркотиками актрисы Натальи Бочкаревой.